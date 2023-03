Il dolce ricordo di Michelle Hunziker a Maurizio Costanzo: show dedicato al giornalista

Da Michelle Impossibile il ricordo di Michelle Hunziker a Costanzo: dedica la puntata del suo show al giornalista

Per tutti i volti di Mediaset ma non solo, pensare a una tv senza Maurizio Costanzo non è facile. Ha dato tanto a tutti, è stato maestro di vita, mentore, guida. E tutto l’amore si è sentito nei giorni passati. Una ondata di affetto davvero unica che sarà arrivata a lui, ovunque sia, ma anche alla famiglia del giornalista, che ha raccolto tutto il bene che Costanzo ha fatto in questi lunghi anni di lavoro. Ieri sera è toccato a Michelle Hunziker, la conduttrice, al secondo appuntamento che Michelle Impossibile, ha ricordato Maurizio Costanzo prima che la puntata iniziasse ( probabilmente anche una aggiunta successiva visto che lo show di Canale 5 viene registrato). La Hunziker, come aveva fatto Belen la sera prima da Le Iene, ha dedicato il suo show al giornalista.

Le parole di Michelle Hunziker per Maurizio Costanzo

Prima di iniziare il suo show, visto la passata settimana da una media di 2,5 milioni di spettatori, Michelle Hunziker si è presa qualche istante per ricordare uno dei volti più amati della tv, di Mediaset ma anche della Rai. Ha quindi fatto il suo personale omaggio a Maurizio Costanzo, che si è spento a Roma il 24 febbraio 2023: “Permettetemi di ricordare Maurizio Costanzo, un uomo che ha lasciato un segno nella televisione italiana”: così, ha esordito Michelle Hunziker nella puntata di Michelle Impossible trasmessa mercoledì 1 marzo. La conduttrice ha, dunque, tracciato un ricordo del giornalista scomparso nei giorni scorsi, nella clinica di Roma dove era ricoverato in seguito a un intervento: “Un conduttore, un giornalista e un autore di grandi show televisivi. E questa puntata la dedichiamo a lui. Ciao Maurizio”.

Poi lo show ha preso il via, come avrebbe voluto anche Maurizio Costanzo. Tutte le persone che hanno lavorato al suo fianco, ricordano quanto fosse importante per lui dedicare ogni ora allo studio, al lavoro, alla ricerca di nuove idee. Per questo non amava le ferie estive e non amava chi non aveva la sua stessa etica del lavoro.