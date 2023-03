Il ricordo di Belen per Maurizio Costanzo da Le Iene ma sui social è polemica

Belen apre la puntata de Le Iene ricordando Maurizio Costanzo ma sui social è polemica: il motivo

E’ stata Mara Sattei con la sua Duemila minuti ad aprire la puntata de Le Iene in onda il 28 febbraio 2023. Un brano intenso per iniziare una nuova puntata del programma di Italia 1. Il timone poi è passato nelle mani di Belen Rodriguez che ha deciso di dedicare la puntata de Le Iene a Maurizio Costanzo. La conduttrice argentina è legata da un rapporto professionale a Maria, con lei da anni lavora a Tu si que vales, con lei ha fatto anche Amici. Ma Costanzo non ha sempre avuto un occhio di riguardo per Belen. Si sa, le critiche fanno anche crescere e Belen ieri, lo ha ringraziato per i “consigli affettuosi” che in tanti anni le sono stati dati.

Le parole di Belen Rodriguez per Maurizio Costanzo

“Inizio questa puntata dedicandola a uno dei più grandi giornalisti italiani, colonna portante di questa azienda a cui ieri tutta l’Italia ha dato l’ultimo saluto, Maurizio Costanzo”: così Belen Rodriguez ha aperto la puntata de Le Iene ieri sera, martedì 28 febbraio 2023. La conduttrice del programma in onda su Italia1 ha rivolto un pensiero a Maria de Filippi, poi ha confessato di avere tutte le tartarughine conservate a casa, così come i consigli preziosi dispensati dal giornalista. Va detto che proprio mentre Belen, con la voce rotta dall’emozione, salutava Maurizio, sui social, partiva come sempre una ondata di critiche nei confronti della conduttrice, che non è stata avvistata in questi giorni a Roma. Nè alla camera ardente per l’ultimo saluto ( Stefano de Martino è arrivato da solo per un saluto a Maurizio), nè il giorno del funerale del giornalista.

Belen ha comunque ricordato Costanzo con queste parole: “Voglio salutare anche Maria, scusate ma è commuovente. Io conservo, la tartaruga che mi ha dato, le tartarughe che mi ha regalato, nelle diverse occasioni, guardandole mi ricordo di tutti i consigli affettuosi che mi ha dato. Ciao Maurizio, un abbraccio da tutta la famiglia de Le Iene.“

Come potete vedere anche voi sulla pagina instagram de Le Iene, sotto il video con l’ultimo saluto di Belen a Maurizio, non sono mancate le critiche. Si legge: “Non ha pubblicato nessun post o stories riguardo a lui ( oltre alla non partecipazione al funerale) e ora fa questo monologo perché deve? Ma per favore.” Ma c’è anche chi saggiamente fa notare: “Ma voi cosa ne sapete se ha chiamato Maria in privato? Se fosse così sarebbe migliore di tutti quelli che ci hanno fatto pubblicità sopra sui social e in tv“.