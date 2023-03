Naso perfetto con il makeup: come correggerlo con il trucco

Come correggere il naso grazie al make up: ecco tutti i trucchi e il trucco giusto per coprire quelli che per noi sono dei difetti

Non c’è bisogno di andare dal chirurgo estetico per migliorare l’aspetto del nostro naso! Se è vero che bisogna accettarsi anche con delle piccole imperfezioni, è altrettanto vero che ci si deve sentire bene con se stessi, per cui se abbiamo voglia di correggere la forma del nostro naso, farlo sembrare più sottile o altro, possiamo usare il make up giusto. Come tutte le influencer beauty del mondo ci insegnano! Se il vostro naso non vi piace, potete quindi cercare di correggerlo con il make up. Sono molte le donne che non sono soddisfatte di questa parte del corpo, che si trova inoltre sempre in vista. Se vi trovate in questa situazione, è importante che impariate qualche piccolo trucchetto, per nascondere il difetto grazie al make up. Innanzitutto dovete effettuare un trucco che distolga l’attenzione dal vostro naso. Come è possibile? Valorizzando le parti del viso che invece vi piacciono di più, come ad esempio le labbra, ma anche gli occhi. In questo modo, le persone saranno attirate più da questi elementi che dal vostro naso. Altro alleato importantissimo per nascondere un naso troppo evidente, è il fondotinta. Come utilizzarlo? Bisogna creare un gioco di luci ed ombre, di chiaro-scuri, che, in base alla forma del naso, lo nascondano in qualche modo, così da non renderlo evidente alle persone che incontriamo. Naturalmente è fondamentale aiutarsi con la cipria, la terra e il fard.

COME CORREGGERE I DIFETTI DEL NASO CON IL MAKE UP

Ecco come utilizzare il fondotinta, la cipria e la terra in base alla tipologia di naso che avete:

Naso troppo lungo : scurite la punta del naso, così che esso sembri più corto;

: scurite la punta del naso, così che esso sembri più corto; Naso a gobba : scurite la parte sottostante la punta, per nascondere questo difetto;

: scurite la parte sottostante la punta, per nascondere questo difetto; Naso troppo dritto : siete in presenza di questa tipologia quando l’incavo alla base del naso non è pronunciato, e potete risolvere il problema scurendo la parte alta, sfumando poi verso la punta;

: siete in presenza di questa tipologia quando l’incavo alla base del naso non è pronunciato, e potete risolvere il problema scurendo la parte alta, sfumando poi verso la punta; Naso piatto : scurite leggermente i lati e schiarite il dorso del naso; per creare l’illusione di un naso più pronunciato, utilizzare un illuminante sul ponte del naso e una polvere di contorno sui lati del naso. Ciò creerà l’illusione di un naso più alto e pronunciato.

: scurite leggermente i lati e schiarite il dorso del naso; per creare l’illusione di un naso più pronunciato, utilizzare un illuminante sul ponte del naso e una polvere di contorno sui lati del naso. Ciò creerà l’illusione di un naso più alto e pronunciato. Naso storto: per correggere un naso storto, utilizzare una polvere di contorno sui lati del naso per correggere l’asimmetria. Inoltre, applicare un illuminante sul lato del naso che appare più piatto per creare l’illusione di simmetria.

Per correggere i difetti del naso con il make-up, sono necessari alcuni prodotti specifici come la polvere di contorno e l’illuminante. Ecco un elenco dei prodotti di make-up utili per la correzione dei difetti del naso:

Polvere di contorno: una polvere opaca, generalmente uno o due toni più scura della propria carnagione, utilizzata per creare ombre e dare l’illusione di un naso più sottile. Illuminante: un prodotto luminoso, generalmente un tono più chiaro della propria carnagione, utilizzato per creare punti di luce sul naso e dare l’illusione di un naso più pronunciato. Fondotinta: un fondotinta della propria carnagione o uno o due toni più scuro o chiaro, utilizzato per uniformare il colore della pelle e fornire una base per gli altri prodotti di make-up. Cipria: una cipria trasparente o leggermente colorata utilizzata per fissare il fondotinta e prevenire la lucidità. Pennelli: pennelli specifici per il contorno e l’illuminazione del naso, come il pennello angolato per la polvere di contorno e il pennello a ventaglio per l’illuminante. Correttore: un correttore della propria carnagione o un tono più chiaro utilizzato per coprire eventuali imperfezioni o discromie del naso.

Inoltre, è importante utilizzare prodotti di alta qualità e utilizzare la giusta tecnica di applicazione per ottenere un aspetto naturale e armonioso.