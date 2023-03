A chi l’accusa di piangere ma di fare una montagna di soldi Clio MakeUp risponde così

Clio MakeUp torna a parlare dopo il video sfogo suo social e spiega perchè il fatturato da 10 milioni di euro della sua azienda non cambia comunque nulla

Ha scatenato diverse reazioni il video postato sui social da Clio Zammatteo conosciuta da tutti come Clio MakeUp. Un duro sfogo, quello di Clio, che suscitava diverse questioni e invitava a riflettere su tanti aspetti che devono essere presi in considerazione quando si parla di influencer, di mondo beauty, di social. Clio nel suo video faceva notare che c’è gente disposta a tutto per accaparrarsi prodotti, per vendere, per chiudere contratti. Lei da anni invece cerca di fare il suo, senza sparlare delle altre, degli altri. Il duro sfogo di Clio era nato soprattutto dopo che molte donne avevano criticato il suo nuovo prodotto, un esfoliante, accusandola di aver copiato le idee di un’altra notissima imprenditrice del settore beauty in Italia. I commenti delle haters quindi hanno tolto il sonno a Clio, che però nel suo sfogo, ha parlato anche di altro. Ha spiegato che in questo settore nessuno dice davvero la verità, perchè tutto si basa su sponsorizzazioni, non ci sono più recensioni negative, mentre lei è una delle poche a scegliere di sponsorizzare una cosa solo se l’ha davvero provata, solo se le piace e via dicendo…Non ha mai parlato male delle sue colleghe, ha spiegato in lacrime e non ha compreso tutto l’odio che le hanno riversato addosso. Racconta nella sua intervista al Corriere della sera, firmata da Candida Morvillo, che sono arrivati anche a minacciarla di morte. E lei questo, non lo tollera. Soprattutto adesso, in una fase molto delicata della sua vita.

La giornalista del Corriere ha fatto notare un aspetto molto interessante di questa vicenda. In molti hanno attaccato Clio MakeUp, ricordandole che la sua azienda ha chiuso il 2022 con un fatturato da 10 milioni di euro, e che quindi non ha nulla di cui lamentarsi. Vuol dire che le cose non vanno poi così tanto male. E soprattutto non avrebbe nulla di cui piangere, visto che i fatturati sono importanti. Clio però ha risposto, dicendo che a lei, i soldi, non interessano.

Clio MakeUp: “I soldi non mi interessano”

Le parole di Clio MakeUp nella sua intervista al Corriere della sera: “A me non frega niente di fare più soldi, a me interessa la credibilità. Rifiuto il 90 per cento delle sponsorizzazioni che mi propongono. E, prima di accettare, devo provare i prodotti: un antirughe lo pubblicizzo solo dopo averlo provato per un mese. E, se non mi convince, non lo promuovo. Poi, alle 17, stacco per andare dalle mie due bambine.” Ed è forse questo anche un altro aspetto da far notare, come diceva Selvaggia Lucarelli nel suo podcast il Sottosopra, con una puntata dedicata proprio al tema. Bisogna capire se si hanno, oltre alle qualità di una buona influencer beauty, anche quelle di una “spietata” imprenditrice, che deve mandare avanti la sua azienda. Perchè il mondo di oggi richiede appunto, di diventare tu stessa il brand, il prodotto. E forse Clio, questo salto, non pronta a farlo, e da qui, tutte le difficoltà.