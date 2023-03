La denuncia di Clio MakeUp sul mondo beauty sui social: “Io ho paura” e spiega perchè

Lo sfogo di Clio Zammatteo sui social è una denuncia importante su tutto quello che succede nel mondo del beauty e delle influencer

Chi segue Clio Make Up, che di nome vero fa Clio Zammatteo, sa bene che in questi giorni, l’imprenditrice si è più volte sfogata con chi la segue, spiegando che non sta vivendo un momento facile della sua vita. Ci sono delle cose di cui non vuole parlare in modo esplicito ma ha ringraziato tutti i follower e le follower che dimostrano sempre grande affetto. Poi, poche ore fa, ha deciso di registrare un nuovo video, per spiegare anche da che cosa nasce il suo turbamento. Oltre alla situazione personale, c’è anche qualcosa che non va dal punto di vista lavorativo. O meglio, la sua azienda va benissimo, ma è proprio da un sondaggio che è stato fatto, e analizzato insieme al suo team che Clio, ha iniziato a fare delle riflessioni che l’hanno portata poi a esplodere. Il paragone con chi come lei fa questo lavoro: influencer nel mondo del beauty, imprenditrici in questo settore. “Se nel 2008 lo avessi saputo non avrei mai iniziato questo percorso“. Si riferisce a quello che ora la far star male e che non sta riuscendo a gestire. Ha detto che era ignara, che non si aspettava tutto quello che poi negli anni è successo. “Io adesso non riesco più a essere la Clio di prima. Ho cercato di nasconderlo anche a me stessa, soprattutto negli ultimi anni ma non è più nulla come prima” ha spiegato la Zammatteo.

La denuncia di Clio MakeUP sul mondo delle beauty influencer

“Io non sono cambiata perchè non ho più la passione che avevo prima ma perchè il mondo del web, per il settore beauty, è cambiato tantissimo, è diventato un luogo un po’ di paura, soprattutto per persone come me, con il mio carattere, con il mio modo di essere e di fare” ha detto Clio. L’influencer ricorda che all’inizio si potevano recensire onestamente i prodotti, dicendo quello che si pensava. Non c’erano giornalisti o colleghe che rigiravano le parole e ti attaccavano. Tu usavi un prodotto e dicevi a chi ti seguiva cosa ne pensavi, cose negative e cose positive. “Ora non è più così, io ho paura di dire qualcosa, ho paura di dire la mia, qualsiasi cosa dico io viene rigirata” ha detto la Zammatteo nel suo sfogo denuncia sui social. “La competizione è una cosa sana ma come viene fatta in questo momento, soprattutto in Italia, non è una cosa sana” ha continuato Clio. “La competizione è volta a uccidere gli altri brand” ha denunciato Clio Make Up. “Io e chi lavora con me, comunichiamo con un modo molto onesto, un modo molto semplice” ha continuato Clio.

In Italia, secondo quanto ha notato l’influencer, non esiste solo la competizione ma inizia subito, quando lanci un nuovo prodotto ( che non vuole essere una novità ma qualcosa che per te rappresenta il meglio) il confronto. Un confronto che in poco tempo diventa un massacro. “Si massacra la persona che vuole fare qualcosa di suo che chiaramente non è uguale ad altro, ma simile, perchè esiste di tutto” ha continuato Clio.

Poi con la voce rotta ha aggiunto: “Io ci metto la faccia, sono il leader di questa azienda, devo combattere le battaglie ma faccio fatica, io ho paura”. In lacrime si è sfogata: “La vita è una merd^ ogni giorno dobbiamo combattere delle battaglie e io non voglio combattere delle battaglie che per me sono inutili”.E ancora: “Io non voglio essere l’imprenditrice più ricca di Italia, quella meglio vestita, la più figa”. “Io voglio solo parlare alla mia community che ha fatta di persone che incontro agli eventi, persone reali” si è sfogata Clio MakeUp. Ha inoltre fatto notare che ormai, non si usa più neppure parlare male di un prodotto, o comunque farne notare i difetti, perchè si ha paura. Spiega che ha deciso da tempo, di parlare solo di quelli che le piacciono, per paura di dover entrare in una arena a difendere, quando invece direbbe cose negative, la sua posizione. Poi fa capire che non conta la qualità dei prodotti: le sue colleghe pur di chiudere un contratto per un brand, fanno finta di trovarlo buono. “Io non lavoro così” ha detto la Zammatteo. “Io non sono mai scesa e non voglio scendere a compromessi” ha continuato la beauty influencer sul video postato su instagram. “Io non mi faccio influenzare, io non voglio leccare il cul*” ha concluso Clio.