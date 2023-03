Scrub per le unghie fatto in casa per mani perfette

Sapete che lo scrub si può fare anche alle unghie e che fa davvero bene? Come prepararlo in casa

Detto Fatto è stato uno dei programmi più amati del pubblico di Rai 2 e Caterina Balivo ha regalato nel corso delle sue edizioni, seguite poi da quelle di Serena Rossi e Bianca Guaccero, decine e decine di consigli per la bellezza. Grazie a tutorial di Detto Fatto, molti spettatori e molte spettatrici, hanno imparato davvero a fare tantissime cose. Oggi vi riproponiamo i consigli per lo scrub. Sapete che si può fare anche lo scrub alle unghie?

Sappiamo che lo scrub va utilizzato sulla pelle del viso e del corpo per eliminare le cellule morte, per ridare nuova vita e luce. Ma sapevate che sarebbe buona abitudine dedicare uno scrub anche alle nostre unghie? Detto Fatto, la trasmissione condotta da Caterina Balivo, tra i tanti consigli di ogni giorno ci suggerisce anche la ricetta per fare in casa lo scrub per le unghie.

Come fare in casa lo scrub per le unghie

Per avere mani perfette è indispensabile avere delle unghie belle, curate. Per curare le unghie non è solo necessaria la manicure, la crema e lo smalto giusto ma anche lo scrub.

Con questo trattamento prepariamo al meglio le nostre unghie per ricevere i successivi trattamenti.

Ecco la ricetta dello scrub suggerita dagli esperti di Detto Fatto. Sono necessari un cucchiaino di bicarbonato, un cucchiaino di olio di oliva, il succo di mezzo limone e 5 gocce di olio essenziale di limone.

Amalgamiamo in una ciotolina i vari ingredienti e poi massaggiamo le unghie ben pulite.

L’olio essenziale di limone lo troviamo in erboristeria. Curiamo davvero le nostre unghie e ricordiamoci di ripetere lo scrub, proprio come facciamo o dovremmo fare con la pelle del corpo e del viso.

A che cosa serve lo scrub per le unghie