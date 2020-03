Quarantena forzata: giochi da fare online con i bambini tra lavoretti e lezioni

Come possiamo tenere impegnati i nostri bambini in queste giornate di quarantena forzata? Sono diversi i giochi online che possono tornarci utili in questo duro periodo che l’Italia sta attraversando a causa della diffusione del Coronavirus. È stato chiesto a gran voce, a tutta la popolazione, di restare a casa. Molti genitori sono costretti ora a trovare delle soluzioni per tenere impegnati i propri bambini, solitamente abituati ad andare a scuola, a giocare al parco e con gli amici. Cercheremo oggi di darvi una mano a individuare il gioco giusto online da fare con i vostri figli.

GIOCHI ONLINE PER BAMBINI DA FARE IN CASA CON L’EMERGENZA CORONAVIRUS

Giornate noiose, che sembrano non finire più, con l’emergenza Coronavirus, in particolare per chi ha dei bambini in casa. I più piccoli sono abituati ad andare a scuola o all’asilo, che potrebbero restare chiusi per ancora molto tempo. Non solo, il pomeriggio i genitori solitamente portano i propri figli al parco, o a casa degli amici, o a effettuare attività sportive, come il calcio. Ora bisogna armarsi di pazienza e trovare la giusta soluzione per permettere ai nostri bambini di svagarsi con dei giochi, lezioni e lavoretti divertenti. In alcuni casi è possibile seguire il programma scolastico online. Ma i più piccoli come fanno a trascorrere queste giornate infinite? Sono tante le maestre in Italia, delle scuole primarie, che hanno scelto di condividere con i piccoli alunni dei video e delle lezioni online, usando i social. Mentre per quanto riguarda la scuola d’infanzia, troviamo su internet diversi progetti educativi, utili per intrattenerli per qualche oretta. Oltre a queste attività, i bambini possono anche dedicare il loro tempo alla realizzazione di lavoretti semplici a casa. In particolare, vi consigliamo di creare dei piccoli quadretti con delle immagini tagliate dai giornali o stampate da internet. Oppure possono tornarci utili le foto, per fare dei collage, che potrebbero anche servirci per arredare le mura di casa. Inoltre, vi consigliamo di fare un giro sul web per scoprire quali piattaforme propongono dei giochi online per i più piccoli. Scendendo nel dettaglio, noi vi segnaliamo siti come giochionlineperbambini.it, gioco.it, giochibambini.it e ilgufoboo.com. Ora non vi resta che scegliere ogni giorno la soluzione perfetta per intrattenere i vostri bambini durante l’emergenza Coronavirus a casa.