Lista nascita di Amazon: come funziona e come crearla

In pochi sanno che è possibile fare la lista nascita su Amazon. Se state per avere un bambino e i vostri cari non hanno idea di cosa regalarvi, allora non potete non pensare a questa opzione. Tale soluzione è utile anche per evitare di ritrovarsi con vari regali tutti uguali. Proprio per risolvere questi problemi, tocca raccogliere tutto ciò che vi serve sia al neonato che a voi. La lista Amazon è semplice da fare, anche perchè sullo store on line troverete tutti i prodotti che possono essere utili, non solo nei primi mesi di vita del vostro bambino ma anche successivamente.

Volete evitare telefonate in cui vi si chiede che cosa manchi, che cosa avete già comprato, cosa vi serve? La lista Nascita Amazon è perfetta: per gli zii, per i nonni, per gli amici e per tutte le persone che vogliono dare il benvenuto al vostro piccolo o alla vostra piccola!

Vediamo ora insieme come funziona la lista nascita di Amazon. Alla fine della nostra guida, che vi permetterà di capire come creare la lista nascita, potrete trovare anche una serie di prodotti assolutamente consigliati per iniziare la creazione della vostra lista nascita.

COME FUNZIONA LA LISTA NASCITA DI AMAZON

La lista nascita di Amazon è un’opzione che può tornare utile a tantissimi futuri genitori. Amici e parenti si staranno domandando cosa potrebbero regalarvi per la nascita del bambino. Sono davvero tantissimi i doni che possono essere fatti, ma c’è l’imbarazzo della scelta. Infatti, gli articoli indispensabili per mamma e figlio sono diversi. Con la lista nascita di Amazon potrete raccogliere tutto ciò che servirà a voi e al vostro bambino quando verrà al mondo. Funziona esattamente come la lista nozze. Sono tante le coppie che, quando stanno per sposarsi, decidono di creare una lista dei prodotti, all’interno di un determinato negozio, che vorrebbero ricevere. Questa soluzione è perfetta anche per la nascita di un bambino. La cosa interessante è che potete fare la lista online, ovvero su Amazon.

LISTA NASCITA SU AMAZON: COME CREARLA, PRIVATA O VISIBILE A TUTTI

Avete la possibilità di inserire tutto quello che trovate all’interno del noto store nel catalogo, in modo abbastanza semplice. Ciò che verrà acquistato dai vostri cari arriverà direttamente a casa vostra. Ma come funziona la lista nascita di Amazon? Si tratta di un lavoro davvero molto semplice.

Innanzitutto dovete recarvi sulla pagina di Amazon dedicata alla lista nascita, passando da Account e liste ( vi abbiamo facilitando l’operazione con dei banner presenti in questa guida per creare direttamente la lista nascita) Dopo di che, selezionate Le tue liste. Poi andate nella Lista nascita.

A questo punto, si apre una nuova pagina, dove dovete inserire tutti gli articoli che desiderate ricevere per la nascita di vostro figlio. Potete anche decidere di aggiungere un co-titolare, come ad esempio il papà del bambino. In questo modo, date a questa persona la possibilità di inserire i prodotti. Avete la possibilità di scegliere se rendere la vostra lista nascita su Amazon pubblica, ovvero visibile a tutti. Altrimenti è possibile condividerla solo con i vostri cari, che riceveranno il link. Mentre create la vostra lista nascita è necessario inserire il vostro indirizzo di spedizione. In questo modo, quando i vostri cari procederanno con l’acquisto, riceverete il regalo direttamente a casa vostra.

Non appena gli articoli verranno acquistati, resteranno in evidenza solo quelli ancora disponibili. Come garantisce da sempre Amazon, i tempi di spedizione sono velocissimi ed è possibile fare il reso. A guidarvi nella scelta degli articoli è la stessa azienda, attraverso i suggerimenti. Se siete proprio indecisi, potete aggiungere dei buoni regalo. Chi ha deciso di regalarvi uno degli articoli che avete inserito nel catalogo può anche allegare un biglietto di auguri, al quale potrete rispondere attraverso il vostro account di Amazon!

LISTA NASCITA SU AMAZON, QUALI ARTICOLI INSERIRE PER MAMMA E FIGLIO

Cosa inserire nella lista nascita di Amazon? Se effettivamente ancora non avere moltissime idee al riguardo, vi consigliamo di dare un’occhiata a questi articoli che abbiamo individuato per voi sulla piattaforma online. Tra le cose – tra vestiti, accessori e giochi – che potrebbero indubbiamente servire a voi e al vostro bambino abbiamo selezionato:

Chicco Next2Me Dream Culla Neonato Fianco Letto per Cosleeping a 249,00€;

Bianco lettino di legno per bambini Materasso di lusso Aloe Vera Tre posizioni di altezza Sponda con gengivale a 129,95€;

Hauck SLX Shopper Trio Set Passeggino 3 in 1 da 0 Mesi a 25 kg (seduta 22 kg + cesto 3 kg), Ovetto, Navicella con Materasso, Pieghevole, Compatto, Leggero a 189,00€;

Kinderkraft KKWMOOVBLK00NC MOOV 3in1 Passeggino e Carrozzina + Seggiolino Auto a 250,31€;

Seggiolone Pappa Compatto, Regolabile e Pieghevole con Cinture – 5 Attacchi a 79,99€;

Hauck Alpha+, Seggiolone Pappa Evolutivo in Legno, da 6 Mesi fino a 90 kg, Altezza Regolabile, Compatibile con hauck Alpha Bouncer a 61,90€;

Fasciatoio Materassino morbido Fasciatoio 70×50 cm, 70×75 cm, 70×85 cm Cuscino Fasciatoio Lavabile per bambine e bambini – Rosa a 25,99€;

Brevi 568-660 Lindo Pro Bagnetto Fasciatoio Pieghevole, Giungla, Collezione 2020 a 59,99€;

BIBaDO Bavaglino avvolgente che si aggancia al seggiolone, ideale per l’autosvezzamento, maniche lunghe, impermeabile e resistente alle macchie a 17,21€;

Tomkity 10 x Bavaglino Neonato Impermeabili Bambino Bandana Drool Bavaglini Panno per Ruttino Neonato a 16,99€;

Bambina Pagliaccetti del bambino Ragazzi Onesies cotone Tuta a maniche lunghe tuta pigiama a 11,97€;

Bambino Ragazze Ragazzi pagliaccetto Neonato addensare Snowsuit Autunno inverno infantile tute attrezzatura 6 mesi Vine a 21,97€;

NUK Magic Cup tazza biberon | Bordo anti-rovesciamento a 360° | 8+ mesi | Senza BPA | 230 ml | blu | 2 pezzi a 17,99€;

NUK First Choice+ biberon Starter Set | 0-6 mesi | 3 bottiglie con controllo della temperatura | 300ml | Valvola Anti-Colica | Senza BPA | cuore (neutro) | 3 pezzi a 19,99€;

ANGELBLISS massaggia gengive per neonati, Dentizione Neonati Giocattolo, Sensoriale Mastica Silicone Frutta Massaggiagengive, Approvati dalla FDA, design animale attraente (0-24 mesi) a 12,99€;

Fisher-Price Le Maracas per Neonati con Impugnature Soffici, Rafforza le Capacità Motorie e Sensoriali, Giocattolo per Bambini di 3 + Mesi a 11,99€;

Playgro Cavallo Multiattività con Sonaglio, A partire da 3 mesi, Senza BPA, Playgro Toy Box Cavallo Clip Clop, Blu/Multicolore a 13,50€.

Che ne pensate? Avete già trovato tutti i prodotti da inserire nella vostra lista nascita su Amazon? E’ davvero facilissimo ed eviterete di ricevere regali doppi, ma soprattutto non graditi.