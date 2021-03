Il cuscino per la gravidanza può rappresentare un valido aiuto per dormire meglio. Con il pancione, infatti, risulta difficile trovare una posizione comoda per poter riposare. Molto spesso capita di svegliarsi nel cuore della notte e il risultato è che, non dormendo bene, ci si alzi al mattino già stanche e questo non è consigliabile visto che già di per sé la gravidanza porta stanchezza e toglie energie. Riposare bene insomma è ancora più importante in questa delicata fase per la donna.

Scegliere un buon cuscino per la gravidanza può fare la differenza per puntare a una qualità del sonno discretamente buona. Non solo, perché è questo un accessorio che si rivela particolarmente utile per prevenire mal di schiena, dolori lombari e alla cervicale che in dolce attesa sono disturbi particolarmente frequenti.

Come scegliere il cuscino per la gravidanza

Come scegliere il miglior cuscino per la gravidanza? Quali sono i fattori da tenere in considerazione per effettuare il giusto acquisto? Ci sono diversi modelli di cuscino, ognuna dovrà scegliere quello più adatto in base alle proprie esigenze.

I cuscini a cuneo, per esempio, sono disponibili in una forma rotonda o triangolare e possono essere ottimi anche per il post gravidanza. Hanno dimensioni ridotte e aiutano a ridurre bruciore allo stomaco e reflusso. Rappresentano un valido aiuto nei mesi col pancione ma possono anche essere riutilizzati in un secondo momento, durante la delicata fase dell’allattamento.

Ci sono poi i cuscini a figura intera che sono lunghi quanto il corpo e sono un valido aiuto per ammortizzare braccia, gambe e pancia in modo davvero molto efficace. Ancora, i cuscini total body che si adattano a qualsiasi altezza e sono ideali a partire dal secondo trimestre quando la pancia comincia a essere particolarmente evidente e anche dormire su un fianco diventa complicato. Per chi soffre di mal di schiena in gravidanza, i cuscini total body rappresentano di certo la migliore soluzione: alleviano infatti il carico sulla colonna vertebrale e riducono i dolori alla schiena e all’anca che sono piuttosto frequenti in gravidanza. Di solito i cuscini total body hanno o forma a U o a C.

I due modelli hanno caratteristiche differenti tra di loro. I cuscini a forma di C sostengono la testa, la pancia, le gambe e la schiena, quelli a forma di U sono l’ideale per tutte quelle donne che preferiscono dormire sulla schiena perché sostiene la parte posteriore in modo completo ed efficace.

