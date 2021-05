I nomi per bambini più gettonati nel 2021: cosa scelgono i genitori

Scegliere un nome non è mai facile. Lo sanno bene i genitori che molto spesso si ritrovano a qualche settimana dalla nascita dei figli con ancora qualche dubbio in testa. Assegnare un nome perfetto alla propria creatura può rivelarsi più complicato del previsto. C’è chi ha un nome in mente da anni e chi invece preferisce anche attendere di vedere per la prima volta il pargolo e decidere così il nome che più si addice al suo visino. Se siete delle mamme e dei papà in attesa e non sapete proprio come chiamare vostro figlio in arrivo, vi diamo qualche piccolo suggerimento. In questo articolo stileremo una lista di nomi per maschietti e femminucce tra i più gettonati in questo 2021. La classifica è data dall’Istat.

Nomi per bambini che i genitori scelgono di più nel 2021: ecco quelli per i maschietti

Iniziamo subito con i nomi dei bimbi maschi. In vetta alla classifica ci sono: Enea e Gioele. Due nomi italiani ma sicuramente non tra i più comuni. Tra i nomi più amati per i neonati maschi nel 2021 ci sono pure: Samuel, Christian e Niccolò. Cresce quindi anche la voglia di assegnare un nome straniero al proprio figlio. Tra i più usati ritroviamo anche nomi come Noah, Liam ed Ethan. Un vero cambiamento per mamme e papà del 2021 visto che fino allo scorso anno le scelte fatte dai genitori sembravano ben diverse. Solo un anno fa, infatti, i nomi più gettonati per i maschietti erano Francesco, Alessandro e Leonardo.

I nomi che i neogenitori scelgono nel 2021: come si chiamano le femminucce

Passiamo ora alla classifica delle femminucce dove a vincere è Aria. Si susseguono poi nomi come: Ava, Eliana, Olivia, Ella, Evelyn e Luna. Quest’ultimo è stato scelto anche da Belen Rodriguez per la secondogenita in arrivo. Anche qui, proprio come nel caso dei maschi, cresce la tendenza dei nomi stranieri come Charlotte o Sophia. E sempre come il caso dei maschietti, le neonate dello scorso anno avevano, invece, dei nomi più comuni e tradizionali. Le tendenze del 2020 erano ben diverse da quelle del 2021 visto che a vincere erano nomi quali: Sofia, Giulia e Aurora.