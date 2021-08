Massaggi da fare ai neonati: i consigli di UNF

I massaggi sono particolarmente consigliati per i neonati che, attraverso il tocco della madre o del padre, rafforzano con lei/lui il loro legame e allo stesso tempo si tranquillizzano. Appena nati, infatti, i bambini hanno bisogno di contatto. Il massaggio neonatale questo contatto lo garantisce e i suoi effetti sono benefici sia sul bambino che sugli adulti.

Ma come fare i massaggi ai neonati? Qualche consiglio può essere utile per mettere in pratica i giusti movimenti. Intanto occorre specificare che c’è un massaggio per ogni fase di crescita del bebè perché se all’inizio massaggiare la schiena è sufficiente a far calmare il bambino, col passare del tempo le esigenze del piccolo sia modificano.

Massaggi da fare ai neonati: consigli

Durante il primo mese di vita i neonati amano essere massaggiati sulla schiena con movimenti dall’alto verso il basso che devono essere lenti e regolari. A mano a mano che crescono, il massaggio dovrà essere praticato non solo con le dita ma con tutto il palmo della mano e dovrà allargarsi a braccia, gambe e torso.

Anche i piedini sono tra le parti del corpo assolutamente da massaggiare nei neonati. I movimenti devono essere leggeri, per farli occorre usare solo il pollice senza fare eccessiva pressione specialmente quando i bimbi sono molto piccoli. Lo scopo del massaggio infantile è quello di legare ulteriormente genitori e neonati. Massaggiando il piccolo, mamma e papà impareranno a riconoscere tutti i diversi sintomi o stati del bambino e entrando ancora più in sintonia con lui.

Benefici dei massaggi ai neonati

I benefici dei massaggi eseguiti sui neonati sono davvero tantissimi sia per i piccoli che per i genitori. Come anticipato, il contatto è per i neonati fondamentale. Attraverso il massaggio lo rafforzano e questo è già un ottimo beneficio. Ancora, il massaggio è uno stimolo per la crescita e per lo sviluppo psicofisico dei bimbi. In alcuni casi il massaggio può essere anche di sollievo. Pensiamo a quello effettuato sul pancino in caso di coliche soprattutto nei primi tre mesi di vita quando il mal di pancia è molto frequente.

Ma i benefici del massaggio neonatale sono anche per gli adulti, non solo per i bambini che lo ricevono. I genitori, massaggiando il neonato, migliorano la loro autostima e vedono diminuire gli stati ansiosi perché attraverso il massaggio aumenta la comprensione del proprio bambino. Ancora, il massaggio promuove la relazione e influisce positivamente sul processo di bonding e di attaccamento.

Insomma i motivi per eseguire massaggi sui neonati sono davvero tantissimi, vale la pena seguire pochi semplici consigli per eseguirli nel migliore dei modi.