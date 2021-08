Cosa fare se il neonato non fa la cacca? Probabilmente qualche volta vi siete trovati in questa situazione che è molto frequente specialmente nei primi mesi di vita del bambino.

Non c’è neonato che non abbia avuto problemi di stitichezza almeno una volta e non occorre allarmarsi: può succedere che il neonato non faccia la cacca anche per una intera giornata. Dipende dal fatto che alcuni bambini molto piccoli non riescono a sincronizzare tutti i movimenti indispensabili per evacuare. In particolare la difficoltà più ricorrente è quella di non saper dilatare lo sfintere anale nel momento in cui si mettono in tensione i muscoli dell’addome. Insomma se il neonato non fa la cacca non c’è da allarmarsi. Ovviamente, per una maggiore serenità, è possibile confrontarsi con il pediatra di fiducia che saprà darvi utili consigli.

In alcuni casi i pediatri consigliano la stimolazione. Si inserisce nel sederino del neonato un sondino oppure la punta del termometro bagnato con dell’olio di oliva e si fanno piccoli movimenti rotatori che hanno come risultato quello di stimolare il neonato a fare la cacca. Generalmente questa tecnica funziona e, dopo la stimolazione, i neonati tendono a liberarsi facendo la cacca. Le stimolazioni sono perciò un aiuto ma non sono indispensabili specialmente se a una sorta di stitichezza il neonato non associa fastidiosi sintomi come coliche e tensione addominale.

Un neonato non aiutato con la stimolazione prima o poi farà la cacca perché imparerà a sincronizzare i movimenti. Molto spesso però i genitori preferiscono aiutare i neonati con la stimolazione in modo che sia possano liberare più facilmente.

La stimolazione è comunque la sola cosa da fare nel caso in cui il neonato faccia fatica a fare la cacca. Generalmente i pediatri non prescrivono niente di diverso a meno che il problema non assuma una certa entità. A soffrire di stitichezza sono sia i neonati allattati al seno che quelli che vengono alimentati con latte artificiale. Molto spesso la difficoltà a evacuare è associata all’utilizzo del latte artificiale ma non sempre è così perché ci sono dei neonati che sono allattati al seno e comunque non evacuano con facilità.

Anche i primi giorni dello svezzamento possono evidenziare il problema della difficoltà a fare la cacca. Dipende dal fatto che i neonati debbano abituarsi al passaggio da una alimentazione solo liquida a una che prevede il graduale inserimento della pappa.