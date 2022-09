S.O.S neonati: come imparare a vestirli velocemente

Come posso vestire i neonati in modo veloce? Ci sono dei consigli molto utili che vi aiuteranno nell'impresa

Vestire i neonati velocemente è un’impresa, che all’inizio può sembrare difficile. In realtà, a pensarci sembra la cosa più semplice di questo mondo. Ma quando si inizia effettivamente a gestire questo momento diventa un po’ complicato. Non bisogna comunque temere, in quanto basta un pochettino di pratica, tanta pazienza e dei buoni consigli per riuscire a vestirli velocemente in qualsiasi luogo. Le prime volte ci si può ritrovare di fronte a qualche curiosa sorpresa. Per questo è bene non farsi trovare impreparati e mettere subito in pratica i suggerimenti di chi ci è già passato. Vediamo nel dettaglio cosa bisogna fare per vestire facilmente un neonato.

Come vestire velocemente un neonato: consigli per le neo mamme

Niente panico, vestire un neonato diventerà anche per voi un gioco da ragazzi con un po’ di pratica e mettendo in atto questi consigli per le neomamme. Capita poi che i bambini siano nervosi e non vogliano cambiarsi. Dunque, lì diventa ancora più complicata la situazione. Questa è la fase delle tante domande, in quanto non è semplice orientarsi e scegliere subito la strada giusta da percorrere con i propri figli, soprattutto se si tratta della prima esperienza da mamma. Spogliare e vestire i neonati richiede sicuramente molta pazienza e tanta dolcezza, come accade quando si pensa alla loro igiene. Pertanto, ciò che non dovete mai dimenticare è che è importante fare movimenti delicati, nelle prime settimane di vita. Non solo, ricordate che questi momenti mamma e figlio possono essere davvero speciali. I neonati si lasciano coccolare dalla voce e dalle mani di una madre, dunque se non siete di fretta godetevi il momento.

Ma cosa fare per evitare di commettere errori? Prima di tutto, non agitate troppo il bambino, spostandolo da una posizione all’altra in continuazione. Per sfilare i vestitini tenetelo sdraiato a pancia in su e sollevategli la testa solo alla fine. In alternativa, è anche possibile tenerlo in braccio e spogliarlo con la mano libera. Se decidete di tenerlo sdraiato, preferite le superfici piane, vicino a qualcosa che lo possa distrarre, come un giochino. Quello che non dovete dimenticare è che è fondamentale la praticità. Dunque, scegliete vestiti che passano facilmente per la testa. In particolare, i primi giorni optate per indumenti che si aprono davanti.

Evitate, inoltre, le troppe allacciature, così da poter essere comodi durante i cambi dei pannolini. Scendendo ancora di più nel dettaglio, per gestire la zona braccia, infilate prima una manica e poi l’altra, arrotolandole e tenendo la manina del bambino. Infine, se siete di fretta, potreste anche evitare di mettergli le scarpette.