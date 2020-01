5 città romantiche tra Italia ed Europa per trascorrere San Valentino

San Valentino 2020 si avvicina sempre di più ed è tempo di scegliere la meta perfetta per un viaggio romantico insieme alla propria dolce metà. Il 14 febbraio, quest’anno, cadrà di venerdì e per questo motivo risulterà più semplice organizzare un weekend all’insegna dell’amore. Ma quali sono le città più romantiche dove poter festeggiare San Valentino in compagnia del proprio lui o della propria lei?

Vi proponiamo ben cinque mete, tra Italia ed Europa, assolutamente perfette per rilassarsi e divertirsi con il proprio partner. Non dovete far altro che scegliere la città più adatta alla vostra coppia!

San Valentino 2020: città d’Italia perfette e romantiche per le coppie innamorate

E partiamo proprio dalla nostra Italia. Vi proponiamo due città meravigliose e molto romantiche: Gradara e Mantova. La prima è sicuramente famosa per i personaggi e la storia di Paola e Francesca della Divina Commedia di Dante. Durante il periodo e il giorno stesso di San Valentino, a Gradara si festeggiano gli innamorati con una serie di eventi speciali che le coppie non possono proprio perdere! Inoltre, i bellissimi vicoli antichi della città sono impreziositi da candele. Anche a Mantova sono previste diverse iniziative per il 14 febbraio e molte coppie innamorate hanno scelto proprio questa città per festeggiare il loro amore. Tra l’altro ci saranno delle offerte speciali sulle visite culturali e una coppia potrà visitare al prezzo di un solo ingresso anziché di due.

San Valentino 2020: città d’Europa romantiche per le coppie per festeggiare l’amore

Adesso ci sposteremo un po’ per conoscere altre tre destinazioni europee bellissime per festeggiare il giorno di San Valentino nel pieno del romanticismo di coppia. Una di queste è Teruel e si trova in Spagna. Nella città spagnola sarà davvero impossibile non andare a visitare il Mausoleo degli innamorati che ricorda la leggenda degli amanti di Teruel, una storia bellissima tutta da scoprire. Senz’altro un’altra delle città d’Europa perfette per trascorrere il giorno di San Valentino è Santorini, in Grecia. In questa meta molto ambita dalle coppie sarà davvero difficile non concedersi un tramonto super romantico mentre si è a cena. Ricordiamo che il tramonto di Oia è uno dei più belli a livello mondiale, la vista è garantita! Altra città che ci sentiamo di consigliarvi è Bruges, in Belgio. Si tratta della Venezia del Belgio dove il romanticismo è sempre a portata di mano. Oltre a visitare una città patrimonio dell’Unesco, a Bruges potrete fare una meravigliosa gita in barca nei canali e se il vostro partner è un tipo piuttosto goloso con questa meta andrete sul sicuro visto che è nota per la produzione del cioccolato più buono al mondo! Cioccolatini a forma di cuore? Qui avrete parecchie idee golose per stupire la vostra dolce metà.

Insomma non dovete far altro che scegliere la città italiana o europea perfetta per voi e il vostro partner e festeggiare insieme questo giorno così speciale ma non dimenticate che la cosa importante è l’amore e stare insieme!