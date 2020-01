San Valentino in coppia: perché scegliere la Spa

Manca ormai poco a San Valentino e se non avete ancora un’idea precisa di cosa fare insieme al vostro partner noi abbiamo un suggerimento! Quest’anno il 14 febbraio sarà un venerdì per cui, chi può farlo, può organizzare un weekend perfetto insieme alla propria dolce metà. Se andrete in una meta romantica, ma anche se non riuscirete a spostarvi dalla vostra città, vi proponiamo la Spa! La Spa è sempre un’idea giusta per trascorrere dei momenti di relax e di romanticismo insieme alla propria lei o al proprio lui. E a San Valentino questa meta non fa certo eccezione ma anzi tutt’altro!

San Valentino alla Spa, idea per una coppia romantica: dove andare e perché

Non sono poche le coppie che decidono di festeggiare il giorno più romantico dell’anno alla Spa. Il relax e il benessere è quello che quasi tutte le coppie cercano nel giorno di San Valentino. Dopo un periodo di duro lavoro in cui magari non si è potuto stare troppo vicino al proprio partner, la Spa è l’idea perfetta di intimità e romanticismo. Sono ormai molte le città che offrono svariati tipi di percorsi benessere, da quelle metropolitane fino ai piccoli borghi di montagna. E come non pensare alle Dolomiti? Qui ci si può pure rilassare con viste magnifiche ricoperte di neve. L’atmosfera è insomma garantita e molti centri e hotel hanno anche la piscina riscaldata esterna!

San Valentino in coppia: la Spa è sempre un’idea perfetta

La Spa è sempre un’idea perfetta. Che sia in un rifugio romantico, in un hotel a cinque stelle o in un innovativo centro benessere, nel giorno di San Valentino potrete concedervi il giusto relax di coppia. E che dire dei prezzi? Ce ne sono per ogni tasca, dai più lussuosi ai più economici. Ma le Spa non offrono solo piscine, idromassaggi, bagni turchi, saune o massaggi. Molte strutture offrono la possibilità di organizzare una cena romantica a lume di candela con tanto di calici di vino o champagne.

Insomma, non vi resta che scegliere la Spa perfetta per voi e la vostra dolce metà per trascorrere un romantico San Valentino all’insegna del relax e del benessere di coppia.