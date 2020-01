Carnevale 2020, quali sono le date e dove andare in Italia e in Europa

Quando è Carnevale 2020? Se vi state chiedendo in quali date cade quest’anno Carnevale è più che comprensibile anche perchè, come tradizione vuole, in occasione di questa festività così gioiosa, in tutta Italia vengono organizzate feste e sfilate.

Carnevale 2020 sarà una celebrazioni più belle dell’anno con sfilate, balli e maschere. Se ancora non sapete dove andare a Carnevale 2020 potrete trovare alcune utili indicazioni nella seconda parte di questa guida. Ma iniziamo dai giorni in cui Carnevale cade quest’anno.

QUANDO È CARNEVALE 2020: LE DATE E GLI EVENTI PIÙ IMPORTANTI IN ITALIA

Quali sono le date di questo Carnevale 2020? Questa festività viene celebrata dai tempi immemori, ancora prima del Cristianesimo essendo già presente in moltissime culture, in tutto il mondo. Carnevale rappresenta tutt’ora lo scherzo, la satira e il divertimento. Sono diversi i luoghi in Italia, in Europa e in Sud America che organizzano ogni anno eventi epici e imperdibili. Ogni posto ha il suo modo di festeggiarla, legato sicuramente alla propria storia e cultura.

Da calendario Carnevale inizia subito dopo l’Epifania e continua fino al giorno delle Ceneri. I giorni più importanti sono il giovedì grasso, che corrisponde alla data ufficiale di inizio di questa festa, e il martedì grasso, che rappresenta la fine della festività. Quest’anno Carnevale 2020 inizia dall’8 febbraio, mentre il 23 febbraio sarà domenica di Carnevale, durante la quale è possibile prendere parte a eventi e sfilate.

Le tempistiche del Carnevale sono calcolate in base alle date della Pasqua così da terminare quando inizia la Quaresima, ovvero 40 giorni prima della festività pasquale. Il martedì grasso cade, invece, il 25 febbraio 2020 e segna, dunque, l’inizio della Quaresima, che parte dal mercoledì delle Ceneri, ovvero il 26 febbraio.

Le città che in Italia realizzano importanti celebrazioni in occasione del Carnevale 2020 sono:

Carnevale Ambrosiano – 1 marzo 2020

Carnevale Europeo Cento – dal 15 al 25 febbraio 2020

Carnevale di Fano – 9, 16 e 23 febbraio 2020

Carnevale di Ivrea – dal 6 gennaio al 26 febbraio 2020

Carnevale di Mamoiada – dal 20 febbraio al 25 febbraio 2020

Carnevale di Offida – dal 17 gennaio al 25 febbraio 2020

Carnevale di Venezia – dall’8 al 25 febbraio 2020

Carnevale di Viareggio – dall’1 al 25 febbraio 2020

Ogni paese e città di Italia festeggia il Carnevale. Sicuramente quello di Venezia è ritenuto il più importante e il più conosciuto, anche a livello internazionale. Per i carri e le creazioni di cartapesta, il più famoso è quello di Viareggio. Il più antico è, invece, quello di Fano ed è noto per il “gettito! di cioccolatini e dolci, lanciato dai carri. Conosciuto per la storica battaglia delle arance, è quello di Ivrea.

CARNEVALE 2020 ALL’ESTERO: DOVE ANDARE IN EUROPA

Chi, invece, ha intenzione di andare fuori Italia per questo Carnevale 2020 può scegliere posti come le isole Canarie, dove la festività viene celebrata con uno degli eventi più belli e grandi del mondo, dopo quello di Rio de Jainero.

Non possiamo non citare quello di Las Palmas, città più importante di Gran Canaria, dove viene svolto il secondo Carnevale più importante in tutto il mondo. Il venerdì che precede il martedì grasso, con una sfilata spettacolare, segna l’inizio del Carnevale di Tenerife. Qui migliaia di persone in maschera festeggiano fino all’alba, tra sfilate di carri e spettacoli. Noto anche come il Carnevale di Los Indianos, quello di Santa Cruz è il più particolare dell’arcipelago, tra balli caraibici, rum e sigari cubani.

In Germania questa festività rappresenta un evento davvero imperdibile, in particolare lungo il Reno, a Berlino, a Monaco di Baviera, a Dusseldorf, Magonza e Colonia. Il più famoso Carnevale in Belgio è indubbiamente quello di Binche, città della Vallonia. Qui questa festività è Patrimonio dell’Umanità Unesco dall’anno 2003, grazie alla sua antica storia. Impossibile non citare quello di Praga, che viene spesso messo in paragone con quello di Venezia.

Le strade e le piazze di Barcellona, durante questa festività si riempiono di eventi gastronomici, di sfilate e spettacoli. Quello più antico di Francia si trova a Nizza. Basti pensare che i primi documenti risalgono al lontano 1294. La battaglia di fiori e la sfilata del Sa Majesté Carnaval sono sicuramente le sue caratteristiche principali. Per cinque giorni i quartieri di Lisbona, con il Carnevale dei Villani, si mascherano con addobbi, luci, sfilate dei carri e in maschera. Il più importante in Croazia è quello di Fiume, mentre in Inghilterra è quello a Londra, il Carnevale di Notting Hill.

