Dove andare a Pasqua 2020 con i bambini: migliori località per una vacanza in famiglia

Dove andare a Pasqua 2020 con i bambini? Non è difficile trovare la meta giusta per concedersi una vacanza con la propria famiglia. A scuola viene concesso qualche giorno di riposo, che può essere utilizzato proprio per trascorrere del tempo tutti insieme in una città italiana o estera. Sono diverse le località che offrono grandi possibilità alle famiglie e noi abbiamo scelto di indicarvene qualcuna. Dopo aver scelto la destinazione perfetta per il vostro viaggio in famiglia, potrete finalmente organizzare la vostra vacanza per Pasqua 2020.

PASQUA 2020 DOVE ANDARE IN ITALIA CON IN BAMBINI: VACANZE IN FAMIGLIA AD APRILE

Vi abbiamo già indicato quando cade Pasqua 2020 e ora potete pensare dove andare in vacanza con i bambini. Partire con tutta la famiglia è un’occasione perfetta per ritrovarsi tutti insieme lontano dallo stress e dalla routine quotidiana. Un ottimo modo, questo, per rendere ancora più solida e unita la propria famiglia.

Sono varie le mete che offrono la possibilità alle famiglie di concedersi una bella vacanza tra relax e divertimento. Un’ottima meta è sicuramente la Toscana, regione soprattutto per chi vuole godersi un po’ di sano riposo in agriturismo, in mezzo alla natura. Qui potrete trovare posti che vi permetteranno di assaggiare i piatti tipici del territorio. I bambini potranno divertirsi, mentre i genitori si concedono un po’ di relax. Sono diversi gli agriturismi presenti in Toscana, tra le colline ma anche vicino al mare. Chi, invece, vuole trascorrere qualche giorno sulla neve deve optare per Val di Sole, in Trentino. Trascorrere Pasqua in montagna è per molti l’opzione perfetta per vivere al meglio questa festività.

DOVE ANDARE IN VACANZA A PASQUA ALL’ESTERO

Pasqua 2020 potrebbe essere anche l’occasione per una vacanza all’estero sempre con i vostri bambini. Spostandovi dall’Italia, ma non troppo, potete organizzare un viaggio a Malta, dove vengono realizzati diversi riti tipici della Settimana Santa. Le processioni invadono le vie della Valletta e le temperature permettono già di concedersi del tempo all’aperto in riva al mare. Inoltre Malta è una nota meta low cost per vacanze.

Ma Pasqua 2020 è anche il periodo perfetto per conoscere la Provenza, tra lunghe passeggiare in riva al mare e borghi. Diverse sono le attività che potrete svolgere in questa località, anche insieme ai vostri bambini. Una meta molto amata dai turisti è l’Isola d’Elba e la primavera è il momento giusto per visitarla. Le giornate sono più lunghe e le temperature iniziano a essere più calde. Non solo, eviterete anche la folla tipica dell’estate. Tra gite in bicicletta, passeggiate al mare e luoghi di divertimento troverete sicuramente cosa fare a l’Isola d’Elba. La Settimana Santa è molto sentita a anche in Andalusia, dove le giornate in questo periodo sono calde. Parigi è un’altra destinazione ideale per una vacanza con i bambini a Pasqua, in particolare per la presenza del noto Disneyland Paris. Vi consigliamo, infine, Monaco di Baviera con le sue tradizioni, i suoi spettacoli e i suoi parchi.

