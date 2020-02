Pasqua 2020, dove andare in vacanza al mare: le mete migliori

Avete intenzione di organizzare una vacanza al mare per Pasqua 2020 ma non sapete ancora dove andare? Sono diverse le destinazioni che vi offrono l’opportunità di trascorrere qualche giorno di relax e divertimento e noi abbiamo scelto di consigliarvene qualcuna. Anticiperete l’estate di qualche mese e l’uscita rappresenterà per voi l’occasione giusta per concedervi il meritato riposo.

Non serve lasciare l’Italia per godere di una passeggiata in riva al mare, poiché esistono anche nel Bel Paese mete ideali per questo tipo di viaggio. Vediamo insieme quali sono le mete migliori per fare una vacanza al mare a Pasqua 2020, dentro o fuori dal nostro Paese.

VACANZE AL MARE PASQUA 2020: LE DESTINAZIONI MIGLIORI PER UN VIAGGIO IN RIVA AL MARE

Anticipiamo l’estate e godiamoci una vacanza al mare per festeggiare al meglio la festività di Pasqua. Quest’anno l’evento cadrà il 12 aprile e rappresenterà per molti il momento ideale per dedicarsi al sano relax e al divertimento. Una destinazione economica fuori Italia è sicuramente l’arcipelago delle Canarie, con le sue bellissime spiagge e l’acqua trasparente.

Molto amata dai turisti è la Grecia. Come sempre, riesce ad attirare a sé tantissimi visitatori, che possono dedicarsi alle visite guidate nei luoghi storici e al divertimento sulle spiagge. In primavera la Croazia è considerata il posto perfetto per concedersi una bella vacanza, prima che venga invasa da migliaia di turisti in estate. Un’alternativa a queste mete sono le Isole Eolie, dove è possibile effettuare dei piccoli tour alla scoperta di luoghi come Vulcano, Lipari e Panarea. Il mese di aprile è perfetto per chi vuole organizzare una vacanza in Sicilia. Proprio nel periodo in cui cade Pasqua 2020 il meteo è abbastanza favorevole. Sono diversi i luoghi in questa regione che accolgono i turisti tra bellissime spiagge, tanto shopping, arte e divertimento. Vi avevamo consigliato questa destinazione la scorsa estate, in quanto considerata una delle mete più economiche.

Un luogo interessante da visitare in questo periodo è sicuramente il Salento, dove il turista ha la possibilità di godersi il mare con le sue acque cristalline e le sue bellissime spiagge. Ora cosa state aspettando? Iniziate seriamente a prendere in considerazione una di queste mete per la vostra vacanza al mare a Pasqua 2020 e organizzate il vostro viaggio di relax e divertimento.