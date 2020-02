Pasquetta 2020 dove andare: le migliori destinazioni di viaggio

Dove andare a Pasquetta 2020? Se non sapete ancora dove trascorrere questa giornata, siete giunti nel posto giusto. È una grande occasione per concedersi un weekend di relax e divertimento in una località italiano o europea. Non è per forza necessario andare lontano, infatti sono diversi i borghi, i paesi e le città in Italia che sono perfetti per trascorrere la giornata di Pasquetta, in mare o in montagna. Se non avete ancora scelto, dunque, dove andare il lunedì dell’Angelo iniziate a prendere in considerazione queste destinazioni. Abbiamo selezionato per voi quelle che potrebbero essere le mete perfette per trascorrere una piccola vacanza di relax e divertimento da soli, in famiglia o in coppia.

PASQUETTA 2020, DOVE ANDARE IN VACANZA

Molti di voi si staranno chiedendo dove è preferibile andare a Pasquetta 2020 e noi vi veniamo incontro, indicandovi le località perfette per l’occasione.

Vi consigliamo, ad esempio, Budapest. Si tratta di una città dove, in questo periodo, le temperature sono ancora fredde. Pertanto, diventa un luogo ideale per coloro che hanno intenzione di rilassarsi alle terme. Siviglia è un’altra bellissima meta dove trascorrere il lunedì dell’Angelo. Stiamo parlando di una città di cui è impossibile non innamorarsene, dalle temperature calde. Se, invece, preferite non allontanarvi troppo e restare in Italia potete vivere una Pasquetta indimenticabile a Palermo, una città ricca di sorprese. Non dimentichiamo la Costiera Amalfitana, Milano e Roma, dove sono aperti ville e giardini dal FAI.

Vi abbiamo già parlato delle migliori destinazioni da raggiungere per una vacanza con i bambini nel periodo di Pasqua. Oggi vi consigliamo una bella crociera da trascorrere con la vostra famiglia. Si tratta di un’idea particolare, che sicuramente verrà apprezzata dai vostri cari. Agriturismi e parchi divertimento sono, naturalmente, i luoghi ideali per vivere questa festività con i bambini. Dunque, cosa state aspettando? Scegliete la meta perfetta per questa festività e organizzate la vostra vacanza. Ma quando cade Pasquetta quest’anno? Al pari della data di Pasqua, anche quella di Pasquetta tende sempre a variare. Quest’anno Pasquetta cade giorno 13 aprile 2020.

