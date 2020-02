Rijeka, Capitale Europea della Cultura 2020: cosa vedere nella città della Croazia

Cosa vedere a Rijeka, la Capitale Europea della Cultura 2020? La città della Croazia è il posto ideale per scoprire castelli, mercati, borghi, storia e vivere momenti di relax al mare. Conosciuta anche come la città di Fiume, per tutto l’anno ospita eventi imperdibili e mostre. Per l’occasione verranno messe a nuovo o inaugurate strutture come la biblioteca civica, il Museo d’arte moderna e contemporanea, il Museo civico e la nave Galeb, un museo aperto a tutti i turisti. Ma vediamo ora insieme cosa vedere a Rijeka.

State preparando il vostro viaggio per Rijeka, scelta come la Capitale Europea della Cultura 2020? Vi abbiamo già parlato della città irlandese Galway, anche essa Capitale Europea della Cultura 2020, e oggi vi segnaliamo i luoghi da conoscere nella città della Croazia.

Viene spesso ricordata per le vicissitudini storiche che l’hanno vista contesa tra l’allora Jugoslavia e l’Italia. Si tratta della meta perfetta per coloro che stanno pensando di trascorrere una vacanza di relax tra le acque blu, l’arte e la storia. Sicuramente non possiamo non dedicare il nostro tempo ai suoi monumenti storici.

Inseriamo, dunque, sull’itinerario il Santuario della Madonna e il Castello di Tersatto. Troviamo entrambi i luoghi sulla collina della città, dopo un percorso di ben 561 gradini. La vista da lassù farà sicuramente dimenticare la fatica a qualsiasi turista. Restando in città, invece, troviamo la chiesa di Nostra Signora di Lourdes, con i suoi affreschi e le sue sculture. Non possiamo non segnalarvi la Cattedrale di San Vito, al cui interno troviamo gioielli, libri rari, un dipinto di San Francesco Saverio e altre opere. Scambiata per diversi anni per un arco romano, Porta Vecchia rappresenta l’entrata al cuore dell’antica città romana Tarsatica. In Piazza della Risoluzione è possibile ammirare lo stendardo, ovvero la colonna di pietra alta 2 metri e utilizzata in passato per innalzare la bandiera dell’imperatore.

Uno dei simboli della città, in centro storico, è la torre civica, situata nella parte centrale del Korzo, la via più importante di Fiume. Qui troviamo anche caffetterie, negozi e bancarelle gastronomiche. Ci si può poi spostare verso il mercato cittadino, per poi fare una bella passeggiata nella zona del Canale del fiume Rjecina.

Prima di lasciare la città visitate anche il Palazzo Modello, il Museo delle Scienze Naturali con giardino botanico e acquario, il tunnel di Rijeka e il Museo civico, che si trova all’interno del parco del Palazzo del Governatore. Infine, vi consigliamo di trascorrere un po’ di relax in spiaggia, come Ploče, Kostanj, Preluk, Kantrida e Brajdica.

