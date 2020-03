Denver, cosa vedere nella nuova meta low cost 2020 degli Usa

La nuova meta di viaggio low cost del 2020 negli Stati Uniti è Denver. La Capitale del Colorado, con una natura mozzafiato, riesce ad attirare a sé diversi turisti ogni anno. Diretti dall’Italia, saranno disponibili nuovi voli low cost. Scendendo nel dettaglio, dal 31 marzo 2020 sarà possibile volare verso Denver da Roma Fiumicino con la compagnia low cost Norwegian, tre volte a settimana. Per la prima volta il nostro Paese sarà, dunque, collegato con un volo diretto a Colorado. Ed ecco che la sua Capitale viene eletta tra le dieci migliori destinazioni nella classifica di Loney Planet ‘Best in Travel’.

COSA VEDERE A DENVER, LA NUOVA META LOW COST DEL 2020 NEGLI STATI UNITI

Sarà possibile raggiungere Denver, nuova meta low cost del 2020, con un volo diretto e a basso costo. Sicuramente la tariffa del biglietto aereo, che parte da 209,90, è un fatto molto conveniente. Una grande occasione, questa, per visitare un posto meraviglioso, che vale la pena di scoprire. Ricordati che per viaggiare negli Usa è necessario l’ESTA.

Conosciuta anche come The Mile High City, a Ovest è dominata dalle Rocky Mountains.

Nell’anno 2016 è stata eletta la migliore città in cui vivere negli Stati da U.S. News & World Report. La Capitale del Colorado è caratterizzata dallo spirito Western, mischiato a quello Beat Generation degli Anni ’40 e ’50 ed è una città che sta crescendo molto velocemente. Sta cambiando e la sua architettura moderna è sicuramente tra le più attraenti. Troviamo, infatti, edifici progettati da Daniel Libeskind, il North Building progettato da Giò Ponti e l’unica realizzazione dal noto architetto londinese Michael Adjaye. Attira gente sportiva, creativa, che ama ascoltare musica e godersi il relax all’aria aperta, da tutto il Paese. Non solo, è la destinazione ideale per chi è amante della buona cucina.

Famose a Denver sono le birre artigianali, tanto che è stata anche definita come la Capitale della birra negli Usa. Sono presenti diversi locali e ristoranti, dove si può pranzare e cenare durante la propria vacanza nella città statunitense. Ogni anno, nel mese di settembre, viene organizzato l’evento Slow Food Nations, da Slow Flood Usa, durante il quale si celebra l’alimentazione sostenibile.

Chi va in vacanza a Denver non può non passare da uno dei locali più apprezzati, ovvero l’Anfiteatro Red Rock. Si tratta di un teatro all’aperto, che si trova in mezzo alle rocce rosse dei monoliti delle Montagne Rocciose. È molto conosciuto negli Usa poiché si sono esibiti artisti di grande successo come i Beatles e Jimi Hendrix. Come già vi abbiamo rivelato, questa è una destinazione scelta anche dai turisti sportivi. Infatti, è possibile visitarla a piedi o in bicicletta, tra i parchi urbani e la South Platte River Greenway, ovvero la pista ciclabile. Tra i luoghi più visitati del posto c’è sicuramente il museo di Buffalo Bill, dove si trova anche la tomba dell’attore, il quale morì nella città nel lontano 1917.

Si trova sulla cima della Lookout Mountan, da dove è possibile trascorrere momenti unici, in quanto si ha vista spettacolare sulla città. Denver è una meta che riesce a sorprendere sempre i suoi visitatori, in grado di far vivere forti emozioni, grazie alla presenza dei suoi paesaggi naturali. Inserite sul vostro itinerario anche il Rocky Mountains National Park, che propone panorami magnifici. Un altro luogo interessante è l’Echo Lake Park, paesaggio caratterizzato dalla presenza di un lago e da boschi.

