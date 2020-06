Viaggi in Italia: 10 migliori cammini da fare

Per quest’estate avete voglia di programmare una bella vacanza in Italia ma soprattutto avete tanta voglia di camminare ammirando dei posti meravigliosi? Siete nel posto giusto. Nel nostro Paese esistono davvero tanti cammini da poter fare e molte regioni offrono diverse possibilità a secondo delle esigenze di ogni visitatore. In questo articolo vi illustreremo i dieci percorsi più belli da poter fare in Italia. Dal Nord, passando per il Centro e arrivando al Sud, senza dimenticare le Isole. E allora partiamo proprio dal Nord.

I 10 cammini più belli da fare in Italia da Nord a Sud, Isole comprese

Il cammino di Via degli Abati è sicuramente uno dei più lunghi e più belli da fare. Con 190 km, percorre la Lombardia ma pure la Toscana e l’Emilia Romagna .

è sicuramente uno dei più lunghi e più belli da fare. Con 190 km, percorre la ma pure la . Ancora più lungo è il cammino di San Vicinio, tra l’Emilia Romagna e la Toscana . Ben 320 km tutti da scoprire.

. Ben tutti da scoprire. In Friuli Venezia Giulia , i tre percorsi del cammino Celeste hanno come destinazione il Santuario del Monte Lussari, sulle Alpi Giulie. Il percorso prevede 210 km da percorrere.

, i tre percorsi del hanno come destinazione il Santuario del Monte Lussari, sulle Alpi Giulie. Il percorso prevede 210 km da percorrere. Il cammino di Via degli Dei si trova invece tra l’Emilia Romagna e la Toscana , un percorso di 130 km.

si trova invece tra , un percorso di 130 km. Uno dei percorsi più belli del Nord Italia, più breve rispetto ai precedenti elencati, è quello di San Vili. Questo cammino è di 106 km e si trova in Trentino Alto Adige.

Spostandoci verso il Centro Italia, uno dei cammini più belli è quello di San Benedetto . Il percorso a piedi prevede ben 300 km da Norcia a Subiaco, fino a Montecassino .

. Il percorso a piedi prevede ben . Nelle Marche , interessante è invece il cammino Francescano della Marca di 167 km .

, interessante è invece il . Il cammino di San Giorgio Vescovo, in Sardegna , prevede 200 km tondi e da Cagliari si snoda nell’Ogliastra, Barbagia e Supramontes.

, prevede 200 km tondi e da Cagliari si snoda nell’Ogliastra, Barbagia e Supramontes. Al Sud, tra la Puglia e la Basilicata , il cammino Materano va da Bari a Matera e parte proprio dalla Basilica di San Nicola di Bari che è il luogo simbolo del pellegrinaggio della Regione Puglia.

, il va da Bari a Matera e parte proprio dalla Basilica di San Nicola di Bari che è il luogo simbolo del pellegrinaggio della Regione Puglia. La Via della Costa Salentina, nella bassa Puglia, prevede poi 100 km di vista mozzafiato.