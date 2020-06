Viaggi in Italia: un angolo di Provenza all’insegna della lavanda

Voglia di una vacanza unica nel nostro bel Paese? Oggi vi facciamo scoprire la vera Provenza italiana e i magnifici campi di lavanda. Se si pensa alla lavanda, effettivamente, ci viene subito in mente la regione nel sud-est della Francia ma anche la vicina Italia riesce a regalare lo stesso magnifico profumo e lo stesso incredibile colore. Pure il nostro Paese, infatti, ha degli angoli di Provenza e questo è il periodo ottimale per andare a fare una fantastica passeggiata nei campi di lavanda. Ma dove dobbiamo andare per vedere questi campi viola e profumati? Continuate pure a leggere per scoprirlo.

La Provenza in Italia: in quali regioni ci sono i campi di lavanda più belli del Paese

Dalle Alpi, al Piemonte, passando per la Liguria, la Toscana e la Lombardia. Sono davvero tante le regioni italiane con bellissimi campi di lavanda. Proprio in Lombardia, per esempio, ci sono i Campi di Godiasco. In Friuli Venezia Giulia esiste invece il Palazzo della Lavanda che è uno stabile che si trova a Venzone dove ci sono laboratori e negozi di lavanda. A Demonte, nella regione del Piemonte, bellissimo è il campo della Valle Stura. Un posto davvero meraviglioso per poter fare una passeggiata con un panorama viola respirando un profumo unico e forte. Rimanendo nelle vicinanze, ci si può spostare anche a Sale San Giovanni, in provincia di Cuneo. Qui è possibile fare addirittura delle visite guidate per i campi di lavanda. Ancora in Piemonte, non potete perdere potete dirigervi ad Andonno dove la lavanda è la protagonista assoluta, tanto che ogni estate viene organizzata una vera e propria festa dedicata a questa speciale piantagione.

Anche la Liguria offre bellissimi campi di lavanda, basta pensare alle Alpi Mistiche e a Colle di Nava dove, anche qui, esiste una festa della lavanda. E sempre restando nella Regione Liguria, potrete visitare il Museo della lavanda, il primo in assoluto in Italia. Si trova a Carpasio, qui oltre che vedere i bellissimi colori e sentire il profumo della piantagione, potrete anche scoprire qualcosa in più sulla coltura. Se vi trovate in Toscana, invece, impossibile non godere della bellezza dei campi di lavanda del Chianti. Rotolando verso il centro Italia, in Lazio, c’è poi la lavanda di Tuscania.