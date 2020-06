Luoghi magici in Italia: alla scoperta del Trentino con Castel Toblino

Voglia di un bel viaggio nella nostra magica Italia? Di posti magici il nostro Paese ne ha davvero tanti e, in questo periodo così complicato, organizzare una gita non andando all’estero non può far altro che aiutare tutti gli italiani. Ma quali luoghi scegliere? In questo articolo vi portiamo alla scoperta di Castel Toblino, in Trentino Alto Adige. Per essere più precisi, questo luogo incantevole, si trova nella Valle dei Laghi, tra Padergnone e Sarche nel territorio comunale di Madruzzo, vicino a Trento, provincia di cui fa parte. Questo particolare castello si trova praticamente sul lago e visitarlo vi lascerà senza parole.

In questa stagione dove è importantissimo restare in Italia per dare respiro al settore del turismo, i luoghi da visitare sono davvero tantissimi e non c’è che l’imbarazzo della scelta per quello che riguarda l’itinerario…Non ci resta quindi che andare alla scoperta del castello sul lago in Trentino, Castel Toblino!

Castel Toblino, il castello sul lago in Trentino: tra stupore e romanticismo

Castel Toblino offre una vista magica e quasi surreale ma è sicuramente una meta perfetta soprattutto per le coppie innamorate. Il motivo? Questo particolare castello sul lago è noto anche per le numerose leggende che riguardano proprio delle storie d’amore. Secondo la storia si tratta per lo più di relazioni proibite quindi questo rende le leggende e il castello ancora più misterioso e tutto da scoprire. Visitare Castel Toblino non è comunque così semplice, si tratta di una struttura di proprietà privata. Per accedere ad una visita bisogna prenotare in anticipo, a maggior ragione con le nuove misure a causa del Coronavirus.

Viaggi in Italia, Castel Toblino in Trentino: ecco che cosa si può visitare nei paraggi

Certo è che se decidete di andare a visitare Castel Toblino, potete approfittarne per vedere altri luoghi meravigliosi proprio nei paraggi della struttura sul lago. Non molto lontano dal castello, infatti, c’è il borgo di Ranzo a cui si può accedere percorrendo un sentiero. Ranzo è perfetta anche per chi ama le viste panoramiche dall’alto. Nei paraggi esiste poi un altro castello, quello di Madruzzo. C’è poi la possibilità di partecipare a delle vere e proprie escursioni organizzate per scoprire e godere di tutti i posti più belli intorno a Castel Toblino.

( fonte foto pagina Fb Castel Toblino)