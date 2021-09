Campi di zucche da visitare in Italia in autunno

L’estate è ufficialmente finita e siamo entrati nella stagione autunnale. Arrivano l’arancione, il marrone, le foglie secche, le copertine e le castagne. Ma ovviamente questa è anche la stagione delle zucche, soprattutto quando inizieremo ad avvicinarci ad Halloween. Lo sapete che in Italia esistono tanti campi di zucche che si possono visitare? In diverse località esistono dei veri e propri giardini di zucche dove si possono svolgere tante attività e trascorrere una giornata diversa, magari pure insieme ai più piccoli che potranno imparare e divertirsi in mezzo alla natura. In questo articolo vi parleremo proprio dei campi di zucche che si possono visitare durante l’autunno in Italia. Del resto la magia di Halloween ha travolto anche i paesi che non hanno origini anglosassoni e questa tradizione, prende sempre più piede. In America ma non solo, si visitano i campi di zucche per scegliere le zucche da intagliare, per fare delle bellissime foto e per far divertire grandi e piccini. Per cui se volete passare un fine settimana diverso, allora non dovrete far altro che scegliere il campo di zucche più vicino a voi da visitare e godervi questa magica esperienza!

Ecco quali sono i campi di zucche che si possono visitare in autunno in Italia

Ecco alcuni dei campi di zucche che possiamo visitare in Italia:

Pumpkin Putch in provincia di Caserta : questo giardino delle zucche si trova a Pignatario Maggiore, in Campania. E’ enorme ed in pieno stile americano. Qui si organizzano svariate attività adatte anche per i bambini: dalla ricerca della zucca più bella fino ai tanti laboratori. A settembre è aperto nei weekend mentre a partire dal mese di ottobre si potrà visitare dal giovedì fino alla domenica. Il prezzo per l’ingresso è di 12 euro a persona durante la settimana, di 15 nel weekend. I bimbi sotto il metro possono entrare gratis.

Villaggio delle zucche vicino Pavia : questo campo si trova a San Martino Siccomario e anche questo è in stile americano. Tra le attività più belle: la scelta della zucca, l'intaglio, i trattori, i pedalò, ci sono i gonfiabili e pure gli animali della fattoria. I bambini fino ai 3 anni entrano gratis mentre per tutti gli altri c'è il prezzo del biglietto. Inoltre ogni weekend viene proposto un tema diverso.

Tulipania a Bergamo : si trova a Terno d'isola e in autunno propone tante attività con le zucche per le famiglie e i più piccoli, per vivere delle giornate a contatto con la natura. L'ingresso è completamente gratuito ma ovviamente se volete prendere delle zucche dovrete acquistarle.

Il campo dei fiori: questo parco si trova a Galbiate e in questa stagione si trasforma in un campo di zucche you pick. Qui si può giocare, si possono intagliare le zucche e pure mangiare. Tra le attività anche la caccia al tesoro. L'ingresso è gratuito ma la prenotazione durante i weekend è fondamentale.

Avete già scelto quindi il campo di zucche da visitare per questo Halloween o anche solo per divertirvi in un pomeriggio d’autunno? Le proposte non mancano e il divertimento è certamente assicurato.