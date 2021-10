Ponte dell’8 dicembre 2021: dove andare in Italia

Il ponte dell’8 dicembre, per questo 2021, sarà di mercoledì. E visto che il 2021 sembra andare molto meglio di quello che era successo lo scorso anno, armati di green pass, possiamo progettare un viaggio. Che sia in Italia o all’estero poco importa, quest’anno c’è tanta voglia di normalità e di ritorno a fare tutte le cose che si erano fatte in passato. Cultura, viaggi, divertimento. E ogni ponte è il momento giusto! Durante i giorni di festa per l’Immacolata la maggior parte degli italiani non lavora e si concede un giorno di relax da trascorrere insieme alla famiglia. C’è chi si concentra sulla preparazione degli addobbi natalizi e dell’albero di natale ma c’è pure chi preferisce trascorrere la giornata fuori porta. Chi fa un ponte un po’ più lungo è sicuramente molto fortunato. Ma dove si potrebbe andare l’8 dicembre nel nostro bel paese per trascorrere una giornata diversa, all’insegna delle feste ormai alle porte? Scopriamo subito alcune città da nord a sud Italia.

Mete per trascorrere in Italia l’Immacolata Concezione l’8 dicembre 2021

Ecco le mete più belle per trascorrere l’8 dicembre in Italia:

Napoli : sicuramente è una delle città più suggestive del sud e nel periodo natalizio è un vero must. La città campana, infatti, è conosciuta per i suoi mercatini e i caratteristici personaggi dei presepi.

: sicuramente è una delle città più suggestive del sud e nel periodo natalizio è un vero must. La città campana, infatti, è conosciuta per i suoi mercatini e i caratteristici personaggi dei presepi. Locorotondo : è senz’altro un’altra meta per chi vuole andare al sud durante l’Immacolata. La città pugliese, ogni natale, viene decorata da lucine e altri addobbi che arricchiscono le caratteristiche vie del centro storico.

: è senz’altro un’altra meta per chi vuole andare al sud durante l’Immacolata. La città pugliese, ogni natale, viene decorata da lucine e altri addobbi che arricchiscono le caratteristiche vie del centro storico. Mete montanare : la montagna è senz’altro una delle scelte preferite degli italiani in questo periodo, specialmente per chi ama lo sport. Da nord a sud si organizzano passeggiate sulla neve, sciate e tanto altro. Se state cercando i posti giusti per l’8 dicembre vi consigliamo una gita sulle Alpi, magari il Cervino. Per non parlare del meraviglioso Lago di Braies.

: la montagna è senz’altro una delle scelte preferite degli italiani in questo periodo, specialmente per chi ama lo sport. Da nord a sud si organizzano passeggiate sulla neve, sciate e tanto altro. Se state cercando i posti giusti per l’8 dicembre vi consigliamo una gita sulle Alpi, magari il Cervino. Per non parlare del meraviglioso Lago di Braies. Roma : la capitale è sempre una meta gradita per tutti. Durante l’Immacolata si può raggiungere per visitarla, per scoprirla o semplicemente per fare qualche spesa e acquistare i regali da mettere sotto l’albero.

: la capitale è sempre una meta gradita per tutti. Durante l’Immacolata si può raggiungere per visitarla, per scoprirla o semplicemente per fare qualche spesa e acquistare i regali da mettere sotto l’albero. Salerno: anche questa città a natale diventa ancora più magica di quanto già non lo sia. Tra mercatini e istallazioni luminose sarà un vero piacere trascorrerci il ponte dell’8 dicembre.

Queste sono soltanto alcune delle mete più belle che il nostro bel paese ci offre. Da nord a sud, centro ed isole comprese, l’Italia a natale è davvero bellissima. I mercatini potrete trovarli veramente ovunque. A voi la scelta.

