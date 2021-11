Luci d’artista a Salerno: le date utili per non perdersi lo spettacolo delle luminarie

Siete pronti per emozionarvi di nuovo, con lo spettacolo delle luci a Salerno? Luci d’artista è diventato un vero e proprio appuntamento per tutti gli amici della Campania ma non solo. Chi ama le luminarie e le luci di Natale parte da tutta Italia per catapultarsi nel magico spettacolo che si crea ogni anno a Salerno. Le Luci d’artista stanno per tornare in città. Come si poteva già immaginare, in questo 2021, l’evento sarà ridotto ma l’importante è che ci sarà. L’inaugurazione avverrà il giorno 26 di novembre 2021, giornata in cui verranno accese per la prima volta tutte le luci. Appassionati e curiosi avranno la possibilità di visitare Luci d’artista fino all’epifania, così si legge in una nota pubblicata sul sito ufficiale. Possiamo sicuramente dire che tra gli eventi in Italia, quello dedicato alle luci d’artista a Salerno è tra i più magici. Tra l’altro, da non sottovalutare un aspetto importante: per chi non ama troppo il freddo, il clima della città vi permetterà di godervi la magia del Natale ma senza tremare! Non c’è questa possibilità in molti altri posti in Italia visto che di solito, gli eventi più belli, sono al Nord!

Luci d’artista 2021, attenzione alle limitazioni: quali sono le regole per visitare le luminarie di Salerno

Ogni anno vengono organizzati tantissimi pullman che partono da tutta Italia per andare a vedere le Luci d’artista. Come già detto in questo 2021 ci saranno molte limitazioni e il numero di bus è compreso nelle restrizioni. Molto presto dovrebbero arrivare maggiori notizie su questo e delle regole anche per chi decide di arrivare a Salerno con il proprio mezzo di trasporto, senza il pullman organizzato quindi. Importantissimo sarà il possesso del green pass con cui si potrà accedere allo spettacolo delle luminarie. Una volta arrivati, si troveranno delle istallazioni che aiuteranno a non creare degli assembramenti. Nelle piazze e alla Villa comunale ci saranno i conta persone. Il centro storico di Salerno, invece, sarà percorribile e visitabile attraverso un unico senso di marcia per evitare che le persone possano trovarsi faccia a faccia e avere numerosi contatti diretti. Salerno è facilmente raggiungibile anche con il treno da tutta Italia per cui davvero, non ci sono scuse per perdersi l’edizione 2021 dell’evento.

Tutto pronto per Luci d’artista 2021 a Salerno, lo spettacolo sarà servito

E’ dunque tutto pronto per il via a Luci d’artista 2021. Mancano ormai davvero poche settimane e pochi giorni per assistere al tradizionale spettacolo di luminarie natalizie e restare incantati di fronte a lucine di ogni forma e dimensione.

