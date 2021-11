Londra, il Natale 2021 tra eventi e mercatini

State pensando di trascorrere le vacanze di Natale a Londra oppure vi trovate già nella città inglese nel periodo più magico dell’anno? Sappiate che nei mesi natalizi, Londra diventa ancora più bella e illuminata. Per altro a Natale c’è veramente un gran da fare in città tra i mercatini, gli eventi, le luminarie e ovviamente l’immancabile caccia al regalo tra le vie dello shopping. Tra i posti più belli da visitare nel periodo natalizio ma in generale dalla fine del mese di novembre e poi nel mese di dicembre, c’è sicuramente Londra, sempre magica con le sue luci, i suoi rumori e i suoi colori. In questo articolo vi daremo qualche suggerimento, delle chicche e delle tappe a cui proprio non potrete rinunciare se vi trovare a Londra per il Natale 2021.

Tutti gli eventi, i mercatini e le luminarie natalizie di Londra: cosa non perdere in città

Ecco qui i nostri consigli per voi:

Le vie addobbate e illuminate a festa . Ci sono veramente tantissime ‘streets’ che nel periodo natalizio diventano magiche e piene di decorazioni luminose. A Londra, a Natale, non potrete non andare a vedere Oxford Street, Bond Street, Regent Street o ancora Carnaby Street.

. Ci sono veramente tantissime ‘streets’ che nel periodo natalizio diventano magiche e piene di decorazioni luminose. A Londra, a Natale, non potrete non andare a vedere Oxford Street, Bond Street, Regent Street o ancora Carnaby Street. L’albero di natale più alto. Si trova a Trafalgar Square ed è più grande della città, viene ricoperto da tantissime lucine luminose, un vero spettacolo.

Si trova a Trafalgar Square ed è più grande della città, viene ricoperto da tantissime lucine luminose, un vero spettacolo. I mercatini . I mercatini di Natale londinesi si trovano in diversi quartieri. Il London Bridge City Christmas Market è uno dei più famosi e uno dei più amati dai cittadini e dai turisti.

. I mercatini di Natale londinesi si trovano in diversi quartieri. Il London Bridge City Christmas Market è uno dei più famosi e uno dei più amati dai cittadini e dai turisti. Londra illuminata dall’alto . Tutte le strade della città inglese saranno illuminate e decorate e se volete ammirarla tutta insieme e da un punto di vista molto particolare, vi consigliamo di fare un giro sul London Eye. Tra l’altro anche la ruota panoramica più famosa di Londra dovrebbe essere addobbata per il natale.

. Tutte le strade della città inglese saranno illuminate e decorate e se volete ammirarla tutta insieme e da un punto di vista molto particolare, vi consigliamo di fare un giro sul London Eye. Tra l’altro anche la ruota panoramica più famosa di Londra dovrebbe essere addobbata per il natale. Tra shopping ed eventi. Chiaramente in città non mancano i negozi e questo è il periodo in cui anche gli store vengono decorati, potrete vedere degli addobbi veramente molto belli e ricercati oltre che fare degli acquisti interessanti da mettere sotto l’albero. Londra poi sarà ovviamente al centro dell’attenzione per i tanti eventi organizzati in occasione delle feste natalizie. Senz’altro ci sarà un bel da fare in questo periodo, difficilmente ci si annoierà.

