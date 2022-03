Pasqua 2022 in Italia: dove andare in vacanza

Pasqua 2022 è alle porte e, se quest’anno avete intenzione di dedicarvi una bella vacanza, allora siete giunti nel posto giusto. Trovare la destinazione in Italia perfetta è difficile, in quanto ci sono talmente tante località da tenere in considerazione che si rischia di fare confusione. Ma di certo non bisogna perdere le speranze: anche voi riuscirete a sfruttare questa occasione per vivervi qualche giorno di relax. Non serve avere chissà quanto tempo a disposizione. Per godervi le vacanze di Pasqua non è necessario neanche andare lontano. Il vostro obbiettivo dovrà essere quello di scoprire un posto nuovo proprio qui in Italia, organizzando una gita fuori porta da soli, in famiglia, con gli amici o con il proprio partner. Non ci sono ancora certezze circa le restrizioni e l’uso del green pass e del super green pass, stando alle ultime notizie, dal primo aprile, molte delle regole potrebbero cambiare e vi terremo aggiornati anche in questo senso.

Ma nel frattempo pensiamo a scegliere la meta. Vediamo ora insieme quali sono le località tra cui scegliere.

Vacanze Pasqua 2022: quali città scegliere

L’Italia offre la possibilità di godersi le vacanze di Pasqua in località suggestive, che resteranno per sempre nei vostri cuori. Questo è sicuramente il periodo ideale per trascorrere il proprio tempo all’aria aperta. La destinazione dovrà essere scelta in base ai vostri gusti e a ciò di cui avete bisogno in questo momento per staccare dalla routine quotidiana. Se desiderate visitare una città italiana, tra quelle più gettonate in questo periodo dell’anno vi sono Roma, Milano e Napoli. La Capitale mette a disposizione i suoi parchi e i tantissimi luoghi da visitare. Nel capoluogo lombardo avrete, invece, modo di dedicarvi alle mostre del momento. Mentre Napoli vi accoglierà con le sue straordinarie bellezze. Non possiamo non citarvi un’altra città del Sud Italia per le vacanze di Pasqua, ovvero Palermo. La città siciliana vi permetterà di raggiungere facilmente il mare, dove potrete godervi una bella passeggiata sulla spiaggia. Potreste, in alternativa, approfittare delle vacanze pasquali per scoprire Venezia, da sempre una meta italiana molto apprezzata.

Pasqua 2022 in Italia: processioni e piccoli borghi

Nella nostra penisola non mancano di certo le località che vantano tradizioni e riti dedicati al periodo pasquale. Le processioni sono famose un po’ in tutta Italia, ma una delle più belle è quella di Sora, in provincia di Frosinone. Non dimentichiamo quelle di San Severo in Puglia e di Nocera Terinese in Calabria. Durante le vacanze di Pasqua potreste approfittare per conoscere quei piccoli posti che da tempo sognate di scoprire. Tra i tanti borghi vi segnaliamo Sermoneta vicino Roma oppure Stifone in provincia di Narni. Se amate la natura, gli Orridi di Uriezzo fanno al caso vostro. Potreste, in alternativa, dedicarvi al trekking in Sicilia, tra i paesaggi costieri e i meravigliosi sentieri. Nel cuore del Cilento, invece, vi lascerete conquistare dalle Cascate Capelli di Venere. Mentre in Abruzzo per le vacanze di Pasqua vi consigliamo il castello Rocca Calascio.