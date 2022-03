Il Giardino di Ninfa: date, orari e prezzo biglietto 2022

Se avete voglia di scoprire un luogo di rara bellezza, allora il Giardino di Ninfa fa al caso vostro. Si tratta di un posto che non potrete più dimenticare. Si trova in Italia, precisamente nella regione Lazio, e nacque sulle rovine di un’antica città. Ma perché viene considerato il giardino più bello del mondo? È un luogo che è rimasto intatto nel tempo, tra i ricordi di una piccola città medievale. Nel dettaglio, i visitatori hanno modo di scoprire i ruderi della chiesa e una parte del castello. Sono state rese note le date di apertura del 2022 del Giardino di Ninfa, ideale per un weekend alla scoperta di un’oasi perduta. Vi anticipiamo che le sue porte saranno aperte per accogliere i visitatori anche a Pasqua.

Il Giardino di Ninfa: dove si trova e com’è fatto

Il calendario del Giardino di Ninfa del 2022 è stato svelato. Se avete intenzione di concedervi una vacanza per Pasqua in Italia, allora questo potrebbe essere il posto giusto. Ci sono tantissime località che in questo periodo possono aiutarvi a staccarvi dalla routine quotidiana per qualche giorno, ma immergersi nel famoso giardino perduto è un’esperienza unica. Precisamente, si trova a Cisterna di Latina ed è anche considerata una località romantica. Se non siete in vena di romanticismo, il Giardino di Ninfa rappresenta comunque un’ottima scelta, soprattutto per chi ama tuffarsi nel passato alla scoperta della piccola città medievale. Basti pensare che questo luogo da fiaba ispirò celebri scrittori come Ungaretti e Virgina Woolf.

Nell’anno 2000 è stato riconosciuto come Monumento Naturale della Regione Lazio con lo scopo di tutelare l’oasi, l’habitat vicino al fiume Ninfa e tutte le aree circostanti. Scoprirete così la lunga e turbolenta storia di questo luogo, da cui resterete affascinati. Lo farete visitando i resti della chiesa del 900 Santa Maria Maggiore, i ponti pittoreschi e il fiume.

Giardino di Ninfa date e orari di apertura 2022

Si trova poco distante da Roma e da marzo è aperto al pubblico. Il biglietto per visitare il giardino costa 15,75 euro. Per prenotare la visita dovrete entrare sul sito ufficiale giardinodininfa.eu, dove troverete tutte le informazioni che cercate, o in biglietteria. Vi consigliamo di procedere con la prenotazione online, in quanto i biglietti sono disponibili fino a esaurimento ingressi giornalieri. Gli orari di apertura sono: dalle ore 9 alle 18 ore a giugno, dalle 9 alle 18.30 a luglio, agosto e settembre e dalle 9 alle 15.30 a ottobre e novembre. Le visite partono ogni dieci minuti e durano solitamente circa un’ora. Potrete procedere con la visita da soli, in gruppo o con una guida.

Le date del calendario 2022 del Giardino di Ninfa sono: