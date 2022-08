Viaggiare a settembre: scegli le isole greche meno conosciute

Se non amate i luoghi affollati, allora buttatevi alla scoperta delle isole greche meno conosciute, ma che vale la pena visitare

Quali sono le isole greche meno conosciute per concedersi una vacanza tranquilla a settembre? Se siete alla ricerca di una zona di relax dove poter trascorrere qualche giorno per concludere l’estate in serenità, allora vi consigliamo di dare un’occhiata a queste località poco turistiche ma meravigliose. Siete ancora in tempo per prenotare nelle prossime settimane! Impossibile riuscire a elencare tutte le isole della Grecia, come è anche difficile poter fare una classifica delle più belle. Infatti, ognuna di loro ha un buon motivo per essere visitata. Sentiamo spesso nominare Santorini, Creta, Corfù, Mykonos, Kos e Milos, ma esistono altri paradisi che sono meno conosciuti e che vale davvero la pena di visitare a settembre. Vediamo insieme quali sono.

Vacanza a settembre: le isole greche meno conosciute, quali sono

Sono tantissime le isole greche meno turistiche, dove appunto c’è meno affollamento di persone. Nonostante ciò, è bene sapere che stiamo parlando di località comunque indimenticabili e uniche. Esistono delle isole in Grecia che sono poco esplorate, rispetto a tante altre di cui sentiamo parlare sempre. La maggior parte si trovano nel Mar Egeo, altre sul Mar Libico e altre ancora nel mar Ionio. Quelle abitate sono in tutto 227, suddivise in 7 arcipelaghi: le Isole Ionie nel Mar Ionio, le Isole Cicladi nel mar Egeo, l’arcipelago del Dodecaneso, le isole dell’Egeo orientale, quelle dell’Egeo settentrionale, le Sporadi, le isole Saroniche e ilon Peloponneso. Ma quali sono quelle poco turistiche? Se non amate le località troppo affollate, allora queste mete potrebbero fare al caso vostro.

Ad esempio una valida alternativa alle Cicladi, sia a livello economico che per affollamento, sono Koufonissi, Donoussa, Iraklia e Schinoussa. Queste sono le Piccole Cicladi e non sono le uniche isole poco conosciute in Grecia. Infatti, per una vacanza a settembre troviamo anche Amorgos, Tinos, Kythnos, Chio, Nisyros, Lipsi, Léros, Elafonisos, Alonissos, Itaca, Othoni, Astypalaia, Kimolos, Sifnos, Egina, Chaliki e Sifnos. Com’è possibile notare, sono tante le isole greche di cui finora non avevate ancora sentito parlare. Sono luoghi incontaminati e sicuramente sottovalutati, che meritano di essere esplorati. Sono perfette anche per chi ha voglia di vivere un’avventura, dove il telefono non sempre prende e la giornata si conclude con il sirtaki, danza popolare di origine greca. Inoltre i prezzi sono spesso molto abbordabili e per chi ama un turismo semplice, con buon cibo e accoglienza, questi posti sono sicuramente magici. Mare bellissimo, panorami mozzafiato, tramonti super instagrammabili. Non vi resta che scegliere la vostra meta, prenotare e partire.