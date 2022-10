Viaggi da fare in autunno: alla scoperta del Foliage sul Trenino Rosso del Bernina

L'autunno rappresenta il periodo ideale dell'anno per scoprire il Foliage attraverso il percorso del Trenino Rosso del Bernina

Un’esperienza unica quella che offre il Trenino Rosso del Bernina, che non dimenticherete mai. Si tratta di un treno che dà la possibilità ai suoi ospiti di godersi lo spettacolo dei paesaggi di varie località montane, in un’unica esperienza. Se siete alla ricerca di idee per una vacanza da fare in autunno, allora non potete non prendere in considerazione lo spettacolo del Foliage. Attraverso questo percorso avrete modo di vivere un viaggio panoramico tra le bellezze naturali che si trovano tra la regione italiana Lombardia e la Svizzera. Questo tipo di esperienza la si può vivere su uno dei vagoni del famoso Trenino Rosso del Bernina. Perché in autunno? Questo sembra proprio essere il periodo perfetto per scoprire i luoghi più suggestivi che caratterizzano le Alpi. Vediamo insieme in cosa consiste questo percorso speciale e indimenticabile.

Viaggio autunno, scopri le più belle località montane sul Trenino Rosso del Bernina

La ferrovia panoramica che si percorre a bordo del Trenino Rosso del Bernina traccia incantevoli posti delle località montane come Tirano e Campascio. Le tappe sono tante, dai vigneti della Valtellina ai ghiacciai, come il bellissimo Ghiacciaio di Morteratsch. L’autunno rappresenta il periodo perfetto per godersi la natura e le luci da vicino. Un’esperienza indimenticabile attraverso i paesaggi incantati e colori autunnali, con le sfumature più calde e avvolgenti. Con questo lungo e lento viaggio oltre i finestrini del Trenino Rosso scoprirete cornici spettacolari, godendovi il clima che inizia a rinfrescarsi. Ovviamente, è possibile effettuare questo speciale e magico percorso durante qualunque stagione dell’anno, ognuna delle quali offre sensazioni indimenticabili. Dunque, se l’autunno non è proprio il periodo perfetto per voi, non rinunciate all’idea di godervi questo incredibile percorso alla scoperta del Foliage. Indubbiamente, in qualunque stagione potrete respirare l’aria salubre delle Alpi! Scegliete un weekend da dedicare a questa esperienza, come fareste con un viaggio alla scoperta di un borgo italiano, ad esempio.

Il percorso del Trenino Rosso del Bernina comprende Tirano, Via dei Terrazzamenti, Val Roseg, Pontresina, Engadina, Silvaplana, Diavolezza, Lago Bianco e Alp Grüm. La stazione di partenza si trova a Tirano, in provincia di Sondrio. Dopo di che, il viaggio prosegue percorrendo tutte le località appena citate. Avrete così modo di scoprire la bellezza di questi luoghi, da lontano, attraverso un unico percorso. Per ottenere maggiori informazioni sul Trenino Rosso vi consigliamo di recarvi direttamente sul sito ufficiale.