Visitare la Liguria in barca a vela: consigli e itinerari migliori

Quali sono gli itinerari migliori per visitare la Liguria in barca a vela?

Ricca di storia, di tesori artistico-culturali ma anche e soprattutto di natura e paesaggi incontaminati, la Liguria è una meta perfetta da scoprire via mare, tanto più che soprattutto in alta stagione le sue località più famose tendono a essere affollate di turisti ed è dal largo che si riesce a godere fino in fondo delle sue ricchezze. Ecco, allora, qualche consiglio utile per chi voglia visitare la Liguria in barca a vela e le tappe da non perdere per nessuna ragione.

Tutto quello che c’è da sapere e che tappe scegliere per visitare la Liguria in barca a vela

Il periodo migliore per visitare la Liguria in barca a vela va, innanzitutto, dalla primavera all’autunno inoltrato: i mesi compresi tra aprile e ottobre sono quelli da tenere come punto di riferimento, ma se le temperature e i venti lo permettono c’è tempo fino a novembre per concedersi un weekend in barca lungo le coste liguri. I principali porti e marine della regione (La Spezia, Genova, eccetera) sono forniti di praticamente ogni servizio a prova di diportisti: per la stessa ragione a cui già si accennava in apertura però, e cioè per l’alto afflusso turistico che si registra molti mesi dell’anno, è consigliabile prenotare in anticipo tutto ciò di cui si può avere bisogno per la propria vacanza in barca a vela in Liguria, anche e soprattutto gli attracchi – che in porticcioli come quello di Portofino sono in numero davvero limitato e possono arrivare ad avere prezzi tutt’altro che modici. Una buona opzione per godersi il viaggio senza pensieri potrebbe essere, così, prenotare un servizio noleggio barca a vela Liguria, optando per avere a bordo skipper e altro personale deputato alle incombenze più pratiche, dalla definizione delle rotte alle operazioni di attraccaggio in marina passando per la gestione delle scorte.

Quanto agli itinerari per visitare la Liguria in barca a vela, le alternative non mancano. Partendo da La Spezia si può andare alla scoperta, per esempio, del celebre Golfo dei poeti: gli scorci costieri sono caratteristici, con il verde intenso della macchia mediterranea che si alterna ai colori vivaci delle case dei pescatori. Meritano una sosta Lerici e soprattutto Portovenere, due antichi borghi marinari che si sono trasformati nel tempo in località marittime dal fascino ineguagliabile.

La maggior parte di chi parte per un weekend o una vacanza in Liguria in barca a vela lo fa, però, alla volta delle Cinque Terre: è un tratto di costa frastagliato dove si alternano le tipiche coltivazioni a terrazza – soprattutto di vitigni e ulivi – con i caratteristici insediamenti arroccati su speroni rocciosi e popolati, ancora, di case basse e colorate appartenute in passato ai pescatori e oggi trasformate perlopiù in attività ricettive. Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza, Monterosso al mare sono solo alcune delle località da non perdersi e in cui, se i propri compagni di viaggio sono d’accordo, concedersi una sosta alla scoperta dei piatti tipici della cucina ligure o per una nuotata rigenerante. Portofino, Santa Margherita Ligure, Rapallo, Camogli sono altre tappe, piuttosto note, che si possono aggiungere al propria viaggio in barca a vela alla scoperta della Liguria, spostandosi appena un po’ verso Genova.