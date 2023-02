Week-end sulla neve cosa portare: la lista completa, tutto quello che ci serve

Cosa ci serve per un fine settimana sulla neve? Tutto quello che dobbiamo portare in valigia per un week end in vetta

Prima volta sulla neve? Primo settimana da dedicare a una favolosa esperienza in montagna? Non sapete che cosa portare per un week end sulla neve? Ci pensiamo noi con una vera e propria lista di cose che serviranno per un fine settimana sulla neve. Cosa mettere in valigia e che cosa portare con noi per un fine settimana tra la neve e le vette bianche? Iniziamo dal vestiario. Abbigliamento invernale: assicurati di avere un cappotto caldo, pantaloni impermeabili, calze spesse, guanti, un berretto e una sciarpa. Inoltre, potrebbe essere utile portare uno strato intermedio come una felpa o un maglione in modo da poter regolare la tua temperatura corporea durante le attività. Ricordate inoltre che fuori fa freddo si, ma dentro le strutture che vi accoglieranno, c’è molto caldo. Parola d’ordine dunque: strati. Abbigliamento per il dopo-sci: dopo una giornata sulla neve, potrebbe essere piacevole cambiarsi in abiti comodi e caldi. Assicurati di portare un paio di pantaloni da tuta, una felpa con cappuccio e un paio di scarpe calde.

Cosa portare sulla neve per un fine settimana: la lista completa

Attrezzatura da neve: se hai la tua attrezzatura da neve, assicurati di portare gli sci o la tavola da snowboard, i bastoncini, gli scarponi e il casco. Se non hai la tua attrezzatura, controlla se la località sciistica ha un servizio di noleggio. La scelta in questo caso, dipende molto anche da quello che vuoi fare.

Occhiali da sole: anche se è inverno, il sole può essere abbagliante sulla neve, quindi assicurati di portare degli occhiali da sole. Ci sono persino degli occhiali da sole per la neve, a dispetto di quanto si possa pensare, il sole in montagna può essere più accecante di quello che c’è al mare. A tal proposito per un fine settimana sulla neve non può e non vede mancare la protezione solare: anche se è freddo, il sole può ancora causare danni alla pelle, quindi porta una protezione solare con un fattore di protezione elevato.

Prodotti per l’igiene personale: porta tutti i prodotti per l’igiene personale che usi di solito, come lo spazzolino da denti, il dentifricio, il balsamo per labbra, il deodorante, ecc.E tante creme: creme per il viso, creme per le mani, creme per i piedi, ti saranno sicuramente molto utili. Snacks e acqua: è importante restare idratati durante una giornata sulla neve, quindi porta acqua e alcuni snack salutari come frutta secca o barrette di cereali. Dipende chiaramente anche dal posto in cui andrete a stare.

Telefono cellulare e caricatore: assicurati di portare il tuo telefono cellulare e il caricatore per rimanere connesso con i tuoi amici e familiari e per fare foto durante la tua avventura sulla neve. Libri o giochi da tavolo: se hai intenzione di rilassarti dopo una lunga giornata sulla neve, porta un buon libro o un gioco da tavolo per goderti la serata. Medicinali e kit di pronto soccorso: porta con te tutti i medicinali di cui hai bisogno, come antidolorifici o antistaminici, e un kit di pronto soccorso con cerotti, disinfettanti e altri articoli essenziali.

Cosa portare sulla neve se ci sono anche dei bambini: i consigli

Abbigliamento adeguato per i bambini: assicurati di avere cappotti caldi, pantaloni impermeabili, calze spesse, guanti, berretti e sciarpe per i bambini. Potresti anche considerare l’acquisto di tute da neve per i più piccoli per mantenerli caldi e asciutti. Attrezzatura da neve per i bambini: se i bambini sanno sciare o snowboardare, assicurati di portare gli sci o la tavola da snowboard, i bastoncini, gli scarponi e il casco adatti alle loro taglie. Se non hanno l’attrezzatura, verifica se la località sciistica offre il servizio di noleggio per bambini. Abbigliamento per il dopo-sci per i bambini: oltre ai vestiti caldi per la neve, portare abiti comodi e caldi per i bambini da indossare dopo lo sci.

Giochi e giocattoli: porta giochi o giocattoli per intrattenere i bambini durante i momenti di relax. Potrebbe essere anche utile portare giochi da tavolo o carte per tutta la famiglia. Anche in questo caso porta le cose che i bambini amano mangiare di più e quello che potresti non trovare nella struttura in cui passerai il fine settimana. Sled o slittini: se vuoi fare un’esperienza diversa dalla sciata, porta sled o slittini per fare una discesa sulla neve con i bambini.

Farmaci per i bambini: porta con te tutti i farmaci di cui i bambini hanno bisogno, come antidolorifici o antistaminici, e un kit di pronto soccorso con cerotti, disinfettanti e altri articoli essenziali. Abbigliamento per dormire: porta abbigliamento comodo per i bambini per dormire la notte, come pigiami o tute da notte.

Pannolini e altri prodotti per l’infanzia: se ci sono bambini molto piccoli, porta pannolini, salviette umidificate e altri prodotti per l’infanzia di cui potrebbero avere bisogno.

Apparecchiature elettroniche: se vuoi tenere i bambini impegnati, potresti considerare l’opzione di portare dispositivi elettronici come tablet o giochi portatili. Tuttavia, è importante limitare il tempo trascorso sui dispositivi e incoraggiare i bambini a godersi l’esperienza sulla neve in modo attivo e immersivo.