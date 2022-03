Oscar 2022 tutti i premi: CODA miglior film, Dune fa incetta di statuette

E pensate che Will Smith ha vinto un oscar come miglior attore nella serata in cui è salito in modo folle sul palco e ha tirato uno schiaffo che resterà nella storia degli Oscar al collega presentatore…E’ passato dalla rabbia per la battuta infelice di Rock alle lacrime per aver vinto la statuetta agli Oscar 2022. Migliore attore protagonista: Will Smith ha sbaragliato la concorrenza con il film dedicato alla storia delle due amatissime tenniste, Serena e Venus Williams. Un oscar atteso da pronostico, che è arrivato all’attore, meritato. E meritatissimo è anche il premio portato a casa da CODA-I segni del cuore, remake del francese “La famiglia Belier”. Il film racconta la storia di una famiglia di persone non udenti, che fanno da sempre affidamento su l’unica che invece è normo dotata, la figlia più piccola. Tra difficoltà, amore e sacrifici, il film racconta il cammino della ragazza che cerca di trovare la sua identità e di prendere una strada che la porti verso quello che più ama, paradossalmente, la musica. Il film porta a casa anche l’Oscar come migliore sceneggiatura non originale e regala una statuetta anche a Troy Kotsur, come miglior attore non protagonista.

Delusione per l’Italia, nessuno premio ai tre italiani candidati . Niente statuetta per Paolo Sorrentino che era in gara con “E’ stata la mano di Dio” per il film internazionale, andata al giapponese “Drive my car”, favorito dalla viglia. Non ce l’hanno fatta anche Massimo Cantini Parrini candidato per i costumi di “Cyrano” (la statuetta è stata vinta da Jenny Beavan per “Crudelia2) ed Enrico Casarosa candidato per il miglior film d’animazione con “Luca” . Encanto, come era prevedibile, ha sbaragliato la concorrenza.

“Dune” fa il pieno di riconoscimenti, ben sei: Miglior montaggio, Migliori effetti speciali, Miglior fotografia, Miglior scenografia, Miglior colonna sonora, Miglior sonoro.

Ma vediamo tutti i premi consegnati nella folle notte degli Oscar 2022.

Oscar 2022 tutti i premi: ecco a chi sono andate le statuette

Miglior film

CODA

Migliore attrice protagonista

Jessica Chastain (Gli occhi di Tammy Faye)

Miglior attore protagonista

Will Smith (Una famiglia vincente – King Richard)

Migliore regia

Jane Campion (Il potere del cane)

Migliore canzone

No time to die – Billie Eilish e Finneas O’Connell (No time to die)

Miglior sceneggiatura non originale

Sian Heder (I segni del cuore – CODA)

Miglior sceneggiatura originale

Kenneth Branagh (Belfast)

Migliori costumi

Jenny Beavan (Crudelia)

Miglior film internazionale

Drive My Car (Giappone – Ryusuke Hamaguchi)

Miglior attore non protagonista

Troy Kotsur (I segni del cuore – CODA)

Miglior film d’animazione

Encanto

Migliori effetti speciali

Paul Lambert, Tristen Myles, Brian Connor e Gerd Nefzer – Dune (Dune: Part One)

Miglior fotografia

Greig Fraser – Dune (Dune: Part One)

Miglior attrice non protagonista

Ariana DeBose (West Side Story)

Miglior trucco

Linda Dowds, Stephanie Ingram e Justin Raleigh – Gli occhi di Tammy Faye (The Eyes of Tammy Faye)

Miglior sonoro

Mac Ruth, Mark Mangini, Theo Green, Doug Hemphill, Ron Bartlett – Dune (Dune: Part One)

Miglior scenografia

Patrice Vermette – Dune (Dune: Part One)

Miglior montaggio

: Joe Walker – Dune (Dune: Part One)

Miglior colonna sonora

Hans Zimmer – Dune (Dune: Part One)

Miglior cortometraggio

The Long Goodbye, regia di Aneil Karia e Riz Ahmed



Miglior documentario

Summer of Soul

Miglior corto documentario

The Queen of Basketball, regia di Ben Proudfoot

Miglior corto d’animazione

The Windshield Wiper, regia di Alberto Mielgo e Leo Sanchez