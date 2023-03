The Menu è su Disney+, tutti ne parlano: perchè vederlo

E' disponibile sulla piattaforma Disney+ il film The Menu: ecco la nostra recensione

In questi giorni sicuramente avrete letto un messaggio sui social, un tweet o magari avrete visto una storia in cui si parla del film The Menu, un film arrivato al cinema nel 2022 ma sbarcato su Disney+ da pochi giorni. Molti in Italia soprattutto, stanno vedendo il film in queste settimane, e commentano la storia raccontata. E di certo vi sarà capitato di leggere pareri molto diversi ma in generale, con una costante. The Menu, senza nessun dubbio, è una satira cattivissima per prende per i fondelli il mondo degli chef stellati, dei concept, delle cene che costano migliaia di euro ma che ti lasciano un vuoto nello stomaco, più grande di quello del portafogli. In questi anni abbiamo letto decine di storie di chef ossessionati dalle stelle, dalle recensioni, persone comuni, uomini e donne, che hanno votato la loro vita alla cucina, alla realizzazione di un sogno, per poi magari perdere tutto. The Menu vuole mostrarci, quel mondo, amplificandone ogni aspetto, rendendo un racconto quasi inverosimile, ma molto reale, se si pensa a quello che accade ormai da oltre un decennio, nelle cucine di tutto il mondo. Quello che il regista Mark Mylon mette in scena, è una vera e propria satira che sa anche di parodia, in uno scenario horror in cui il finale è un riassunto di quello che spesso succede nella vita vera. Usciti da un ristorante stellato, dopo 25 portate e un menu degustazione, dopo il divieto di fotografare i piatti, dopo la paura di dire la qualunque su una portata, ti ritrovi a cercare su google Maps il primo McDonald più vicino, o se sei in Italia, una bella pizzeria al taglio. Tutta la storia si regge in piedi solo perchè il telespettatore accetta un patto non scritto con chi ha ideato la trama: quello di arrivare all’ultima portata senza porsi troppe domande e accettando il menu dello chef che non vuole essere contraddetto. Uno chef che per scrivere la storia della sua cucina, del suo ristorante, diventa esso stesso una portata. Peccato però, che tutto sia avvolto da fuoco e fiamme e che nessuno, avrà memoria di quello che è stato.

Spicca ovviamente nel film, l’interpretazione di Anya Taylor-Joy , l’unica arrivata in quel ristorante per caso, l’unica ad avere un senso critico. L’unica a trovare la via della salvezza di fronte a un finale già scritto. La via della salvezza che passa per un cheeseburger, che appunto spesso, è l’unico modo per riempirsi lo stomaco dopo una cena stellata ma che per protagonista di The Menu, sarà il suo biglietto di fuga dall’isola dell’orrore.

The menu: la trama del film

The Menu mette in scena la storia di Tyler (Nicholas Hoult), un appassionato di cucina che, accompagnato dalla splendida Margot (Anya Taylor-Joy), realizza il sogno di una vita: andare a cena dallo chef Slowik (Ralph Fiennes), un guru che, assieme al suo efficiente staff, gestisce un ristorante esclusivo su una piccola isola del Pacifico. La coppia, assieme ad altri fortunati clienti, non vede l’ora di provare il menù ricercato dello straordinario cuoco, tuttavia l’esperienza che vivranno sarà diversa da quella che avevano immaginato. E per Tyler, in particolare, questa esperienza si rivelerà completamente fallimentare. Succederà in realtà a tutti i commensali che tra una portata e l’altra, saranno smascherati, tra vizi e bugie, dallo chef.

Vale la pena vedere il film The Menu? Decisamente, se avete un abbonamento a Disney+ non perdete questa occasione.