News Cinema Carlo Conti: "I film di Francesco Nuti passano di diritto nella storia del cinema italiano" Stefania Longo Il videomessaggio di Carlo Conti per ricordare Francesco Nuti e i messaggi di Panariello e Masini

Carlo Conti intervenuto con un videomessaggio per l’addio Francesco Nuti a Oggi è un altro giorno ha sottolineato che i suoi film dovrebbero conoscerli tutti. Passano di diritto nella storia del cinema italiano. I più giovani non sanno chi sia, non conoscono i lavori di Francesco Nuti attore e regista. Per Carlo Conti e per noi tutti è assurdo.

Io, Chiara e lo Scuro, Madonna che silenzio che c’è stasera, Son contento e dal 1985 la sua regia con Casablanca Casablanca, Tutta colpa del paradiso, Stregati, Caruso Pascoski, Willy Signori e vengo da lontano, Donne con le gonne, Io amo Andrea, Caruso zero in condotta, sono solo alcuni titoli.

Carlo Conti: “Era fragile”

Francesco Nuti non ha bisogno di presentazioni. Er un grande regista e un grande attore e ci ha regalato film che passano di diritto alla storia del cinema italiano. Era una persona delicata, sensibile, talvolta anche troppo, ed era fragile

A Carlo Conti vengono in mente tante situazioni, tani ricordi della sua vita con Francesco Nuti ma gli piace ricordare più di tutti una serata speciale vissuta circa 10 anni fa. Si commuove pensando a quell’evento che organizzò lui con gli amici storici di Francesco: Panariello, Masini, Pieraccioni.

Mi ricordo tanti tanti momenti e tante tante situazioni ma mi piace ricordare la serata che abbiamo fatto qualche anno fa, 10 anni fa più o meno proprio per lui. Io, Giorgio Panariello, Leonardo Pieraccioni e Marco Masini al Mandela Forum a Firenze con 8000 persone in piedi per salutarlo e abbracciarlo. Forse è stata l’ultima apparizione pubblica di Francesco; con la sua Ginevra che cantava Sarà per te e lui che ha avuto la forza di alzarsi dalla sedia a rotelle e ricevere questo abbraccio gigante del pubblico che non l’ha mai dimenticato e mai lo dimenticherà. Anche perché i suoi film di diritto passano nella storia del cinema italiano e quindi adesso è il momento di abbracciare soprattutto la sua meravigliosa Ginevra.

L’addio di Leonardo Pieraccioni

L’addio di Giorgio Panariello

L’ultima volta in tv è stata da me. Sei stato un faro per tutti noi guitti toscani. Porterò sempre con me quella fantastica serata al Mandela Forum a Firenze, insieme a Marco, Carlo e Leonardo in occasione di un tuo compleanno. Quanta gioia e quante lacrime. Ciao Francesco! Riposati ora. Tutto quello che è stato e che sarà…sarà per te

L’addio di Marco Masini

E se un sogno resta … sarà per te !!! Ciao Francesco