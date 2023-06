Home » News spettacolo » Gli amici storici di Francesco Nuti: è speciale l’addio di Carlo Conti e Pieraccioni News spettacolo Gli amici storici di Francesco Nuti: è speciale l’addio di Carlo Conti e Pieraccioni Stefania Longo E' speciale l'addio di Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni all'amico Francesco Nuti

La carriera spezzata anni fa di Francesco Nuti non ha mai smesso di far male ai suoi amici storici che oggi trovano tutti un modo speciale per dirgli addio. Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni, Giorgio Panariello, Marco Masini, sono tra i pochi che non hanno mai smesso di essere amici di Francesco Nuti.

L’attore e regista è morto oggi a Roma, aveva 68 anni ma dalle scene era lontano da così tanto tempo, dal suo primo incidente nel 2006 quando cadde dalle scale di casa battendo la testa. Entrò in coma a causa di un grave ematoma cranico, un coma durato quasi tre mesi.

Poi il ricovero in un centro specializzato nella riabilitazione neuromotoria. Il ritorno a casa nel 2009, a Prato, assistito dal fratello Giovani. Francesco Nuti non è più stato autonomo, costretto anche su una sedia a rotelle con difficoltà agli arti e di linguaggio.

Nel 2016 un’altra caduta, un altro ricovero per una emorragia cerebrale. Oggi la sua morte stringe il cuore a tutti ma i suoi amici storici lo salutano senza lacrime, lui ne ha versato così tante.



Anni felici e spensierati, che quei film un po’ comici un po’ romantici accompagnavano perfettamente con qualità artistica, ironia e leggerezza.

Tutto passa.

L’addio di Carlo Conti

Carlo Conti, Giorgio Panariello, Marco Masini, Leonardo Pieraccioni, sono gli amici toscani che hanno organizzato per lui anche un compleanno speciale sul palco.

Ciao Francesco, continuerai a vivere nel cuore di chi ti ha voluto bene ma soprattutto nel cuore della tua Ginevra

Leonardo Pieraccioni saluta l’Artista

Evviva Francesco! Artista fantastico, poetico, innovativo, quante risate mi hai fatto fare, quante volte son venuto a vedere i Giancattivi, quante volte ho guardato e riguardato i tuoi film o ascoltato “Sarà per te”. Che regalo quando i primi giorni del mio primo film ti presentasti a sorpresa a salutarmi sul set. E che emozione quel tuo compleanno che abbiamo festeggiato a Firenze davanti a 8000 persone! Che applauso infinito che ti fecero quando salisti sul palco. L’applauso infinito che si fa ad un Artista a cui vuoi davvero bene. Ciao grande Nuti

Parole che celebrano un grande artista e che non solo le solite frasi di circostanza perché loro erano amici davvero, perché hanno cercato di fare qualcosa per Nuti quando era in vita.

Marco Masini e Giorgio Panariello non hanno ancora scritto il loro messaggio di addio. I follower continuano a chiedere un messaggio per Francesco Nuti. Masini e Panariello sono impegnati insieme nel loro spettacolo. Di certo presto troveranno anche loro un addio speciale per l’amico che non c’è più.