Morgan lascia la casa e si scaglia contro Asia e alcuni cantanti che l’avrebbero abbandonato (Foto)

Lo sfratto per Morgan era stato annunciato e oggi è avvenuto con successo per gli altri ma non per lui che andando via ha puntato ancora una volta il dito contro Asia Argento ma anche contro cantanti che credeva suoi amici e che forse immaginava l’avrebbero aiutato (foto). Non entriamo certo nel merito di chi ha torto o ragione ma se la casa di Morgan è stata venduta all’asta a seguito di un pignoramento evidentemente il musicista aveva qualcosa da pagare. Per Marco Castoldi invece si tratta solo di cattiveria, non c’è niente che lo distolga dal pensare che è colpa di Asia Argento, della sua ex compagna, della mamma della sua primogenita, se lui adesso non ha più la sua casa. L’avrebbe fatto per sadismo, per pura cattiveria perché Asia non ha bisogno dei soldi che ricaverà dalla vendita della sua casa di Monza. L’attrice e regista non parla più, non commenta le parole del suo ex ma di certo chi ne paga le conseguenze alla fine sono i figli che vorrebbero invece vedere sempre i genitori uniti. Come detto però Morgan non ce l’ha solo con la Argento ma anche con Vasco, Ligabue e Jovanotti.

MORGAN SFRATTATO LASCIA LA CASA DI MONZA

“Adesso farò il bohémien, ho anche dedicato una nuova canzone alla mia casa. Gli altri artisti che mi hanno lasciato solo? Non sono amici, sono degli egoisti individualisti che promuovono l’individualismo e devono fare il loro disco. Pensano solo al loro nuovo disco. Sto parlando di tutti, da Vasco a Ligabue a Jovanotti” ha commentato e poi preso dalla rabbia ha aggiunto: “Loro hanno come priorità il loro disco, come se al mondo importasse”.

Alla fine mentre andava via ha anche ironizzato dicendo “Dai, su col morale” ma gli resta ovviamente tutto il dispiacere per avere lasciato gran parte della sua vita in quella casa, è come un lutto che adesso deve elaborare, ma di certo supererà anche questa.