Salmo a Napoli per il Noisy Naples, performance impeccabile per il rapper sardo e i suoi musicisti

Salmo a Napoli all’arena flegrea ieri sera 26 luglio per il Noisy Naples fest 2019. Uno spettacolo davvero incredibile, ci racconta Angelo Mutalipassi della Sing&Song Home Studio, che ha partecipato al concerto. Una performance live impeccabile. Salmo è un rapper sardo che sta portando in giro nei suoi tour il “Playlist Tour 2019” e che ha fatto il tutto esaurito in ogni tappa. Un mito da sfatare che oggi i giovani non sanno scegliere la musica che ascoltano. I giovani sanno bene cosa vogliono ascoltare. Purtroppo c’è tanta robaccia in giro ma possiamo affermare che il concerto di Salmo di ieri sera a Napoli è stato davvero sorprendente.

SALMO A NAPOLI – PLAYLIST TOUR 2019

“I miei studi – ci racconta il M°Angelo Mutalipassi, presidente della Sing&Song Home Studio, scuola di musica a Battipaglia – sono prevalentemente classici, ma ascolto e suono da sempre tutto per restare aggiornato, lavorando con i giovani”. Salmo ha collezionato tra i suoi album e i singoli, 18 dischi di platino e 18 dischi d’oro per non parlare delle circa 320 milioni di visualizzazioni su You Tube. Bravissimi musicisti ieri sera hanno suonato al concerto di Salmo, il batterista in particolare davvero impeccabile, un bel Groove. “Avevo ascoltato qualche brano del rapper per la prima volta qualche giorno fa prima del concerto – continua il maestro di musica – e già alcuni testi mi avevano fatto ricredere ma anche i suoni, la musica”.

Salmo ha condotto una prima parte del concerto sulla sedia a rotelle (per un pregresso incidente); successivamente in piedi, ma la prima ora è volata via come nulla. Molto vicino allo stile dei rapper americani, Salmo ha tutte le carte in regola per continuare a volare in alto. “A conclusione di questo mi sento di affermare che non tutta la musica che c’è in giro è buona, ma sono convinto che trarre del positivo in alcuni di questi artisti moderni che vogliono lanciare dei messaggi ai ragazzi va incoraggiato”. La musica di Salmo è particolare e molto interessante. Un invito ai genitori ad ascoltare i brani che i nostri figli amano e prima di lanciare un giudizio o un’accusa valutiamo. È tempo speso bene. Con la musica non si perde mai tempo. Prossima tappa del tour di Salmo il 28 luglio a Cattolica all’Arena della Regina.

