Alessandra Amoroso festeggia il compleanno e inizia con il messaggio del fidanzato (Foto)

Oggi Alessandra Amoroso festeggia i suoi 33 anni, un compleanno che è iniziato allo scoccare della mezzanotte con un dolce messaggio e tra le braccia di Stefano Settepani, il suo fidanzato (foto). Bellissimi e sempre pronti a sostenere e a ridere, Sandrina e il suo compagno non sono per niente in crisi, come qualcuno ha più volte lasciato intendere, anzi sono una coppia come tante, meravigliosa e pronta ad affrontare tutto. Oggi si godono il compleanno della cantante e Alessandra Amoroso ha già raccontato su Instagram la sua serata dolcissima. Stanno insieme da quattro anni, a farli incontrare la musica, il mondo dello spettacolo a cui la Amoroso deve tanto, dal suo esordio nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Settepani infatti è un produttore, lavora nella Fascino P.G.T., l’azienda di Maria De Filippi rivolta ai suoi programmi di punta, quindi non solo Amici ma anche Tu si que vales, C’è posta per te e Italia’s Got Talent.

GLI AUGURI DI STEFANO SETTEPANI AD ALESSANDRA AMOROSO

Nulla di più semplice per la sua Alessandra: “Tanti, tanti auguri amore mio” ha scritto Stefano nell’ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram. Sandrina ha quindi commentato: “Beh allora: tanti auguri a me, al mio entusiasmo, al mio pigiama, alle mie occhiaie e a sto prosecchino che mi da la buona notte! Evviva la vita e l’inizio di una #nuovaera!”.





Ha quindi aggiunto che avrebbe pubblicato poi una foto decente concludendo con la sua risata. Non si smentisce mai Sandrina, sempre pronta ad emozionarsi, che siano lacrime o risate e per niente attenta alle foto perfette, perché preferisce quelle vere e spontanee. Bellissime le immaginidella coppia a letto, distesi, risate e occhi negli occhi, altro che crisi, c’è chi dice che le nozze non sono poi così lontane o magari c’è la voglia di famiglia.





Alessandra Amoroso festeggia il compleanno e inizia con il messaggio del fidanzato (Foto) ultima modifica: da