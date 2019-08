Grazia Di Michele non apprezza Marco Carta mentre elogia altri ex di Amici (Foto)

Chi ricorda l’edizione di Amici in cui vinse Marco Carta ricorderà di certo anche che Grazia Di Michele e il cantante sardo non hanno mai avuto un ottimo rapporto; oggi l’ex insegnante si toglie un sassolino dalla scarpa o magari anche più di uno e lo attacca diretta (foto). Era il 2008 e la cantautrice faceva parte della commissione, era tra i prof amati del talent show ma tra lei e Carta non c’era nessun feeling. Per lei ancora oggi il 34enne sardo è solo un fenomeno televisivo senza talento artistico, o almeno senza un talento così forte. Non ce l’ha con i talent, anzi pensa anche che Marco Carta con il tempo stia migliorando e aggiunge invece apprezzamenti per altri ex protagonisti di Amici. E’ alla rivista Vanity Fair che Grazia Di Michele ha spiegato qual è ancora oggi il suo pensiero sul cantante che di recente ha dato modo di parlare non per le sue canzoni ma per altro.

GRAZIA DI MICHELE CONTRO MARCO CARTA MA NON CONTRO AMICI

“Credo che lui sia un fenomeno più televisivo che prettamente artistico. In lui si sono immedesimati i ragazzi che ce l’hanno coi professori. Detto questo, sta migliorando” ha commentato l’ex Prof del talent show di Maria De Filippi che ha anche aggiunto i nomi di chi invece pensa siano veri talenti.





“Antonino ha un grande potenziale non ancora compreso. Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Annalisa, Pierdavide Carone… sono veri talenti”, quindi conclusco: “Mahmood? Lui mi piace moltissimo e in tanti mi hanno chiesto se mi sono bevuta il cervello. Ma perché, non possono piacermi il rap e la trap? Non fuggo da certi linguaggi, cerco di capirli. Mahmood, poi, non va neppure capito: la sua bravura salta agli occhi”. Marco Carta troverà il modo per rispondere alla sua ex insegnante?