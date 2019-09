Emma Marrone cerca di tranquillizzare i fan preoccupati (Foto e Video)

Già dal suo annuncio dello stop alla musica per problemi di salute Emma Marrone ha tentato di evitare che tutti si preoccupassero troppo ma sono poi arrivati i messaggi di tantissimi colleghi e amici della cantante e sui social oltre al sostegno è arrivato anche tutto il resto (foto e video). Si legge ovunque che Emma è forte, che ce la farà e che tornerà presto; tutto questo è senza dubbio vero ma nell’attesa i fan sono in agitazione e lo sono un po’ tutti. Con un post su Instagram la Marrone ha voluto essere molto diretta proprio per evitare strumentalizzazioni o eccessiva preoccupazione, per chiarire tutto subito pur senza dire molto. Non c’era bisogno di aggiungere molte parole, la motivazione esatta. Il cancro purtroppo è tornato ma la cantante salentina sa di avere tutto sotto controllo, è serena ma ha bisogno di tutto il tempo e le cure necessarie. Ha ringraziato subito tutti Emma per l’affetto che le è arrivato subito dopo lo stop, poi niente altro, nessun altro post ma è giusto così, adesso deve concentrarsi su stessa. Non ha evitato però l’incontro a distanza con alcune fan che l’attendevano in strada.

EMMA MARRONE TRANQUILLIZZA LE FAN IN STRADA

“La vita è ciò che ti accade quado sei tutto intento a fare altri piani” ha commentato Emma usando una frase di John Lennon accanto al suo annuncio e lo stop che inizia da oggi. Occhiali da sole, capelli raccolti ed è apparsa Emma dove alcune fan la stavano aspettando. La cantante non ha proseguito senza badare alle loro voci, si è fermata e prima di entrare nell’albergo, dopo averle ringraziate, ha detto loro di stare tranquille perché lei è tranquilla.

“Io sono tranquilla, siate tranquille pure voi” sono le parole di Emma Marrone, sono nel video che Il vicolo delle news ha pubblicato su Instagram. E’ fortissima Emma, è vero!

