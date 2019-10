Emma Marrone duetta con Tommaso Paradiso, torna a cantare più forte di prima e presenta Luci blu (Foto)

Emma Marrone è tornata in gran forma e con un nuovo look, forte, sorridente e con la sua voce inconfondibile, in più con un duetto con Tommaso Paradiso (foto). E’ così che si è presentata alla convention Universal di Milano, la sua prima uscita pubblica dopo i problemi di salute annunciati e giustamente non approfonditi. C’è chi parla del ritorno del cancro che già aveva superato dieci anni fa ma Emma preferisce parlare di musica, di promozione, di incontro con i fan. Domani 25 ottobre esce il suo nuovo album Fortuna ma la sua prima emozione del ritorno l’ha già vissuta ieri sul palco presentando “Luci blu”. Un semplice grazie a tutti ma è bastato per commuovere, così come hanno commosso insieme l’artista salentina e Tommaso Paradiso. Insieme si sono esibiti interpretando Non avere paura, il primo brano da solita dell’ex leader dei Thegiornalisti.

EMMA MARRONE EMOZIONA CON LA VERSIONE ACUSTICA DI LUCI BLU

Luci Blu è uno dei brani più intensi del suo nuovo album e già piace ai fan e a chi l’ha ascoltata ieri. In tanti hanno ripreso l’esibizione di Emma Marrone alla convention della Universal; lei non dice molto oltre quel grazie, si limita a postare quei momenti che le avranno fatto battere forte il cuore.





Oggi è impegnata a firmare le tantissime foto per i suoi fan che nei prossimi giorni la incontreranno negli store. Nella sua lunga e bellissima intervista a Vanity Fair ha confidato che non ha un compagno accanto, le manca essere amata e sa bene cosa significhi amore: “Qualcuno che ti chiede se hai fame, se hai mangiato, se può prepararti qualcosa di buono – Amore è quando rischi di mandare a pu**ane tutta la tua vita” e non ha nessuna intenzione di accontentarsi, magari resterà sola ma ha il suo pubblico.





