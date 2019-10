Adele è dimagrita tanto, bellissima nel suo abito di velluto al compleanno di Drake (Foto)

Quanti chili ha perso Adele? La trasformazioni della cantante salta così tanto all’occhio che tutti si stanno chiedendo quanto è dimagrita. Ha perso sei chili, per altri forse sono addirittura o dieci o anche di più. Il risultato è una donna radiosa e in gran forma; così è apparsa alla festa per i 33 anni di Drake. E’ stata Adele la special guest al compleanno negli studi Goya di Hollywood dove è arrivata fasciata in un abito nero di velluto modello clessidra con spalle scoperte e in vita una cintura in pelle. Più che magra che mai la cantante di Hello, ma come ha fatto a perdere così tanto peso? Sembra che il suo “segreto” siano le intensive sedute di pilates ma molti si chiedono se non sia anche l’effetto del divorzio dall’ex marito Simon Konecki.

ADELE QUANTI CHILI HA PERSO LA SPLENDIDA CANTANTE DI HELLO

Di certo sembra che la sua nuova vita da single le faccia bene, non solo psicologicamente ma anche fisicamente. Dalle vacanze estive al party del dopo concerto con le amiche Spice Girls, tutto documentato su Instagram, un album fotografico che mostra forse una nuova donna. E’ il Daily Mail che rivela che Adele non apprezzasse molto il suo fisico troppo curvy e abbia voluto perdere peso ma nel modo giusto, quello più sano, facendo attività fisica, nel suo caso pilates.





Gli auguri al caro amico Drake: “Buon compleanno ad una delle persone più care e divertenti che io abbia mai incontrato…”; al party con lei anche altri ospiti famosi come Chris Brown, Kylie Jenner, Snoop Dogg e French Montana e tante risate, tanto divertimento, evidentemente in palestra anche tanto sudore. Ha confidato che non manca mai alle lezioni di pilates a cui partecipacon una delle sue nuove amiche del cuore, Ayda Filed, la moglie di Robbie Williams.





