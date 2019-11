Marcella Bella festeggia mezzo secolo di carriera (Foto)

Mezzo secolo di carriera ma Marcella Bella non dimostra gli anni che deve aggiungere ai suoi 50 vissuti in musica (foto). La splendida artista siciliana si prepara a festeggiare alla grande, infatti l’11 novembre sarà al Teatro Dal Verme di Milano e con lei ci saranno degli ospiti. La cantante ripercorrerà la sua vita sul palco con i suoi grandi e successi e non mancherà un omaggio al suo adorato fratello Gianni Bella, autori di canzoni meravigliose. Marcella si racconterà, parlerà di lei, della sua vita e del suo carattere, quindi chi andrà a vederla non ascolterà solo canzoni ma tanto altro. Ha dovuto scegliere tra i tantissimi brani e al Tgcom 24 confida che tra tutte forse quella a cui è più legata è la più famosa, Montagne Verdi, ha segnato il suo inizio, rappresenta un pezzo importante della sua vita. Al Del Verme l’11 novembre ci saranno con lei due ospiti, non aggiunge altro, sono due suoi amici, desidera che resti una sorpresa e non rivela i loro nomi.

IL RICORDO PIU’ BELLO PER MARCELLA BELLA

Per lei il ricordo più bello in musica è la canzone che i suoi fratelli le hanno scritto come regalo di matrimonio: “Una canzone, ‘E se qualcuno’, che farò solo voce ed archi, mi hanno commossa, questo è stato uno dei momenti più belli, sono riusciti a unire i sentimenti con la musica”.





Racconta che non è stato facile per lei fare tutto ciò che ha fatto, raggiungere tanti obiettivi. Ha sempre amato la musica, proprio come oggi che ha una famiglia, tre figli: “Non è sempre stato facile fare tutto. Ma devo dire che me la sono cavata bene…”. Parlerà anche del suo carattere e anche questa potrebbe essere una sorpresa, magari oggi con una maturità maggiore vede anche punti di vista diversi. Auguri Marcella!





