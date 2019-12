Sanremo 2020 il toto nomi: Big e meno Big scelti da Amadeus pronti al Festival

Questa mattina c’è stata la conferenza stampa di vigilia per la grande serata dedicata a Sanremo Giovani. E Amadeus ha dato qualche dritta su quella che sarà la prossima edizione del Festival ma nessuna indiscrezione. Una novità però riguarda il numero dei cantanti in gara e quindi delle canzoni. Saranno 22 e non 24 i Big in gara che si sfideranno per la conquista del trofeo con il titolo di vincitore di Sanremo 2020. Massimo riserbo sui nomi ma a quanto pare c’è una certezza: le scelte sono state fatte.

La lista dei Big in gara per Sanremo 2020 è chiusa e gli artisti che sono stati scelti lo sanno già anche se al momento non potranno diffondere la notizia. Sarà infatti come previsto, lo stesso Amadeus a proclamare, il 6 gennaio 2020 in diretta su Rai 1, i nomi dei Big in gara. Per il momento quindi, in base ai commenti sui social possiamo solo immaginare chi siano i grandi esclusi, come ad esempio Lisa, la vincitrice della prima edizione di Ora o mai più che nei giorni scorsi aveva polemizzato non in modo esplicito, lasciando capire che alla fine Amadeus non l’aveva scelta, nonostante avesse detto in passato, che i vincitori di quel programma avrebbero meritato di certo una occasione sul palco dell’Ariston…

Come potrete immaginare però, i nomi, o meglio il toto nome, è all’ordine del giorno. Per cui le indiscrezioni e i rumors si rincorrono, uno dietro l’altro.

SANREMO 2020 ULTIME NOTIZIE: ECCO I POSSIBILI BIG IN GARA AL FESTIVAL

Non ci sono ancora certezze, lo ribadiamo, ma alcuni nomi sembrano davvero essere in pole position. Tra questi ci sarebbero quelli di Alberto Urso, ultimo vincitore di Amici. Sempre dal talent di Canale 5 dovrebbero arrivare Elodie, Giordana Angi e anche un inaspettato Riky. Restando in ambiente talent, dovrebbe esserci anche Anastasio, vincitore dell’edizione 2018 di X-Factor. Un mix tra X-Factor e Amici è Enrico Nigiotti che dopo la bellissima canzone dello scorso anno, torna con la speranza di fare ancora meglio.

Tra gli altri nomi invece di big molto conosciuti, ci sono quelli di Marco Masini, che coronerebbe con questa partecipazione al Festival i suoi 30 anni di carriera. E ancora un ritorno, quello di Irene Grandi. Una band in gara: Le Vibrazioni. L’abbiamo vista di recente su RaiPlay al fianco di Fiorello: Levante potrebbe essere uno dei nomi di questo Festival. E ancora, tra gli altri artisti in gara anche Achille Lauro, visto anche lui da Fiorello. Quest’anno però non si dovrebbe fare polemica intorno al giovane cantante di cui lo scorso anno si parlò molto ( e a nostro modesto avviso è stato uno dei cantanti rivelazione del Festival di Baglioni). Potrebbero invece concentrarsi su Elettra Lamborghini i riflettori. L’abbiamo vista già in Rai, coach di un talent musicale, perchè no anche sul palco di Sanremo 2020? Nelle ultime ore circola anche il nome di Noemi che dovrebbe cantare una canzone scritta da Fabrizio Moro.

Dopo il grande successo con Occidentali’s Karma, Francesco Gabbani potrebbe tornare a Sanremo per calare la tripletta ( ha vinto Sanremo giovani poi Sanremo e adesso dovrebbe fare il tris). Se questi fossero i nomi, non ci sarebbero nomi CLAMOROSI o artisti che arrivano sul palco da “sconosciuti” ai più come è successo nelle passate edizioni, anzi.

Per quanto riguarda Al Bano invece, il suo nome era circolato in questi giorni ma pare che il cantante di Cellino, insieme a Romina Power, sarà protagonista ma come ospite.