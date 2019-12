I 22 Big in Gara a Sanremo 2020: la rivista Chi fa i nomi

A poche ore dal Capodanno, dalla rivista Chi arrivano delle succulente anticipazioni sui nomi dei 22 Big in gara al Festival di Sanremo. Ricordiamo che i nomi, in modo ufficiale, saranno dati da Amadeus nel corso dello speciale Lotteria Italia del sei gennaio 2020, nella serata de I soliti ignoti. Negli ultimi anni mai si era aspettato così tanto per avere i nomi dei Big in gara al Festival ed è anche per questo motivo che non mancano rumors e indiscrezioni, bisognerà poi vedere come si concretizzeranno tutte queste “voci” che si stanno diffondendo da settimane.

Dalla rivista Chi, che chiude l’anno in bellezza, arrivano i nomi di tutti e 22 i big che dovrebbero salite sul palco di Sanremo 2020. Si tratta chiaramente, anche in questo caso, di indiscrezioni. Non c’è nulla di ufficiale ma generalmente, quando la rivista diretta da Alfonso Signorini si sbilancia sul cast di un programma o su qualcosa di simile, non sbaglia.

Vediamo dunque quelli che dovrebbero essere, per la rivista Chi, i 22 BIG in gara in questa 70esima edizione del Festival in onda a febbraio su Rai 1.

SANREMO 2020 I 22 BIG IN GARA: DALLA RIVISTA CHI ARRIVANO I NOMI

Tra i nomi fatti dalla rivista Chi, come potrete notare dall’elenco che segue, ci sono molti artisti di cui tanto si è parlato nelle ultime settimane ma ci sono anche dei nomi “nuovi”.

Gabbani, Giordana, Riki, Elodie, Nigiotti, Morgan-Bugo, Anastasio, Masini, Irene Grandi, Pelù, Lamborghini, I Pinguini Tattici Nucleari, Achille Lauro, Diodado, Levante, Paolo Iannacci, Zarrillo, Gualazzi, Junior Cally, Rancore, Bersani e i The Kolors

Questi dovrebbero essere i 22 Big in gara al Festival di Sanremo. Tra i nomi mai citati nelle ultime settimane quello di Junior Cally, di Samuele Bersani ( si era invece molto parlato di Gianluca Grignani per quello che riguarda la vecchia scuola). Paolo Iannacci altro nome fuori dalle quotazioni dei bookmakers come anche quello di Xarrillo e dei Pinguini Tattici Nucleari amatissimi dai giovani e protagonisti anche delle ultime edizioni del concerto del primo maggio.

Non ci resta che attendere la serata del 6 gennaio 2020 per la lista ufficiale dei 22 cantanti in gara a Sanremo.