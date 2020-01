Brani Sanremo 2020, Elodie canta Andromeda: il testo e il significato

Alla sua seconda volta sul palco dell’Ariston, l’ex concorrente di Amici 19 porta un brano scritto da Mahmood e Dardust per lei! Parliamo di Elodie che a Sanremo 2020 canta Andromeda. La definisce ” un brano che sembra cucito addosso a lei” una canzone molto particolare che descrive il suo modo di essere. E visto che il brano inizia con un verso che fa “dici che sono una grande stronza...” si può ben intuire che il brano di certo non è una canzone smielata, anzi.

Elodie spiega che la canzone, Andromeda, racconta delle sue fragilità, del suo modo di essere, di come affronta la vita anche della sua faccia tosta. Non solo. Parla di una sorta di catene che lei, proprio come Andromeda, avrebbe dentro. Per questo il brano si intitola come il mito greco.

Ma vediamo il testo completo del brano Andromeda che Elodie porta a Sanremo 2020.

BRANI SANREMO 2020, ELODIE CANTA ANDROMEDA: ECCO IL TESTO

Vediamo il testo della canzone di Elodie

ANDROMEDA

di A. Mahmoud – D. Faini

Ed. Universal Music Publishing Ricordi – Milano

Dici sono una grande Stronza che non ci sa fare Una donna poco elegante Tu non lo sai non lo saprai cosa per me è il vero dolore Confondere il tuo ridere per vero amore Una volta 100 volte chiedimi perché Esser grandi ma immaturi è più facile ma perché Forse non era ciò che avevi in mente Ti vedrò come un punto tra la gente Come un punto tra la gente Non sai cosa dire se litighiamo è la fine La mia fragilità e la catena che ho dentro ma Se ti sembrerò piccola non sarò la tua Andromeda Andromeda Andromeda Andromeda Andromeda Andromeda Forse ho solo bisogno di tempo forse è una moda Quella di sentirsi un po’ sbagliati Ci penso qua sul letto mentre ascolto da ore La solita canzone di Nina Simone Una volta 100 volte chiedimi perché Esser grandi ma immaturi è più facile ma perché Forse non era ciò che avevi in mente Ti vedrò come un punto tra la gente Non sai cosa dire se litighiamo è la fine La mia fragilità e la catena che ho dentro ma Se ti sembrerò piccola non sarò la tua Andromeda Andromeda Andromeda Andromeda Andromeda Andromeda Andromeda Andromeda Andromeda Andromeda Non sarai mio marito mio marito no Me ne vado a Paris vado a Paris però Ti prego giurami tu giurami che non Mi dirai mon ami mon ami ti prego La mia fragilità e la catena che ho dentro ma Se ti sembrerò piccola non sarò la tua Andromeda Andromeda Andromeda Andromeda Andromeda Andromeda Non sai cosa dire se litighiamo è la fine

Quale potrebbe essere il significato di questa canzone?

Ricordiamo, per chi non lo sapesse, che Andromeda è una costellazione che rappresenta una donna attaccata con delle catene alla roccia. Ed è così che Elodie si vede in questo brano. Andromeda paga, secondo il mito greco, le colpe di sua madre, la sua arroganza, e per questo viene legata agli scogli con delle catene. La stessa Elodie intervistata da Tv, sorrisi e canzoni dice di sentirsi proprio come Andromeda. Parla di catene che ha dentro ed è questo il paragone con il mito greco.

Non sappiamo se la storia d’amore raccontata da Elodie in questo brano sia autobiografica. Sicuramente si parla della relazione con un uomo più grande di lei che però non ha la maturità che dovrebbe avere per la sua età. Grande ma immaturo e con la capacità di affrontare in modo diverso da lei una relazione caratterizzata spesso da litigi…