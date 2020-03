Rinviato al 2021 l’Eurovision Song Contest: il comunicato

L’Eurovision Song Contest 2020 è stato rinviato; come era prevedibile non si potrà tenere visto tutto quello che sta succedendo nel mondo in questi giorni ( e che deve ancora succedere). L’emergenza coronavirus cambia tutto: cancellato il campionato Europeo di calcio, in bilico anche le Olimpiadi, da ridisegnare tutte le date dei campionati di calcio in Europa. E un evento della portata dell’Eurovision deve necessariamente essere rinviato perchè la forza è anche quella del pubblico presente nella città che ospita l’evento ( oltre che essere anche una grande occasione economica per il paese ospitante). La sessantacinquesima edizione dell’Eurovision Song Contest si sarebbe dovuta tenere presso l’Ahoy Rotterdam di Rotterdam, nei Paesi Bassi, in seguito alla vittoria di Duncan Laurence nell’edizione 2019, dal 12 al 16 maggio 2020 .

Per l’Italia ci sarebbe dovuto essere Diodato. Il cantante tarantino avrà modo di partecipare all’edizione 2021 ma, come tutti i cantanti che torneranno in gara, dovrà scegliere un nuovo brano. Non potrà cantare la sua Fai Rumore, vincitrice del Festival di Sanremo 2020.

EUROVISION SONG CONTEST VIENE SPOSTATO AL 2021: LA DECISIONE

Ecco il comunicato stampa ufficiale della pagine social dell’Eurovision Song Contest:

E’ con molto dispiacere che dobbiamo annunciare la cancellazione dell’Eurovision Song Contest 2020 a Rotterdam. Qualche settimana fa abbiamo cercato molte opzioni per permettere all’Eurovision di andare avanti. Data la diffusione del Covid-19 in gran parte dell’Europa e le restrizioni da parte del Governo abbiamo preso la difficile decisione comprendendo che è impossibile continuare con l’evento live come lo avevamo pianificato. Siamo veramente orgogliosi che l’Eurovision abbia proseguito ogni anno con la partecipazione del pubblico senza interruzione per 64 edizioni e noi, come milioni di fan in giro per il mondo, siamo davvero dispiaciuti che non possa avere luogo a maggio. EBU, NPO, NOS, AVROTROS e la città di Rotterdam continueranno il discorso per quanto riguarda l’ospitalità dell’Eurovision nel 2021. Vorremmo chiedere alle persone di avere pazienza mentre noi lavoriamo per affrontare le problematiche di questa decisione e attendere le notizie dei prossimi giorni. Vorremmo ringraziare tutti gli ospiti della squadra in Olanda e i nostri 41 membri che hanno lavorato duramente per pianificare l’evento di quest’anno. Siamo tutti con il cuore a pezzi perché L’Eurovision Song Contest non potrà avere luogo a maggio e sappiamo che tutta la famiglia di Eurovision nel mondo continuerà a fornire amore e supporto a ognuno in questi tempi difficili.